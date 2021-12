Borettslag ikke med i strømkrisepakken: – Det er stor usikkerhet nå

Regjeringens strømpakke inkluderer ikke strømregningene til beboere i borettslag og sameier med felles strømmåler. Nå varsler Olje-og energidepartementet at de vil se på mulige løsninger.

BEKYMRET: Kjetil Berglund er styreleder i Storfjellet borettslag på Holmlia i Oslo.

– Det er stor usikkerhet blant borettslag nå, sier styreleder Kjetil Berglund i Storfjellet borettslag på Holmlia i Oslo.

Borettslaget består av 34 småhus og tre blokker, og utgjør til sammen 193 boliger.

– Jeg frykter at galopperende strømpriser vil føre til at folk mister boligen sin i borettslag rundt omkring, sier han.

Lørdag la regjeringen frem en milliardpakke som skal hjelpe folk med skyhøye strømregninger. Ordningen går ut på at staten vil dekke halvparten av prisen på strøm over 70 øre kilowattimen, opp til 5.000 kilowattimer i måneden.

Men strømregningene til borettslag og sameier faller utenfor denne ordningen, fordi de er registrert som «næringskunder» med et organisasjonsnummer.

Det synes Berglund er hårreisende.

– Det er stor usikkerhet blant borettslag nå. Dette ekskluderer en million mennesker. Vi må få klarhet i hva ordningen betyr for oss, sier han.

STORT BORETTSLAG: Storfjellet borettslag har til sammen 193 boliger.

Felles strømregning er ikke inkludert

Folk som bor i borettslag og sameier har ofte to strømregninger å forholde seg til. En fra privat strømmåler og en fra borettslaget eller sameiet – ofte bakt inn i felleskostnader.

Regningen fra egen strømmåler, som for eksempel inkluderer strøm fra belysning og kaffemaskin, er inkludert i regjeringens strømordning, ifølge NVE.

Regningen fra borettslaget eller sameiet kommer en gang i året og inkluderer alle felles strømutgifter. Ofte er oppvarming og varmtvann inkludert her. Denne regningen er ikke inkludert i strømordningen, forklarer NVE.

– Dette ekskluderer en million mennesker. Vi må få klarhet i hva ordningen betyr for oss, sier Berglund. Vis mer

Obos, Norges største boligbyggelag, etterlyser en ordning som treffer de som har valgt å bo i blokk eller leiligheter.

– Jeg kan ikke tro at regjeringens intensjon er å lage en ordning som kun treffer villaeiere og bygdefolk. Dette må de ordne, sier Daniel K. Siraj, konsernsjef i Obos.

Han tror ikke ekskluderingen er bevisst, men en glipp.

Det er Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norsk Boligbyggerlag enig i.

– Det er helt urimelig dersom folk som bor i borettslag ikke får samme kompensasjon som villa og rekkehus. Jeg tror ikke dette er en tiltenkt effekt, men fordi de har måttet jobbe veldig raskt med å finne en ordning, sier Fredriksen.

Regjeringen vil se på løsning

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet erkjenner at noen borettslag kan komme dårligere ut av det enn andre.

– Leiligheter i borettslag og sameier har egne strømmålere og er derfor omfattet av ordningen, men det vil alltid være grensetilfeller, skriver han til E24.

– Noen borettslag kan komme dårligere ut der det er mye felles forbruk, som for eksempel felles varmtvann som varmes med strøm, elkjeler for oppvarming og store garasjeanlegg med elbilladere, fortsetter han.

Vik opplyser at Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som forvalter ordningen mot nettselskapene, skal ha møte med systemleverandørene og bransjeorganisasjonene i neste uke.

– Der vil de blant annet diskutere om det er teknisk mulig å skille ut enkelte grupper fra tariffgruppen for næring for å favne husholdningsforbruk som ellers ikke ville blitt omfattet av ordningen. Dette vil vi derfor komme tilbake til, sier han.

Fjernvarmekunder ivaretatt

Etter lørdagens pressekonferanse var det også blant mange forvirring knyttet til om fjernvarmekunder fikk kompensasjon eller ikke.

NVE publiserte i etterkant en oppklaring på sin nettside, der de skriver at «den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres».

Dette gjelder altså den generelle prisen på fjernvarme, uavhengig av om det er privatpersoner, eller privatpersoner via borettslaget, som betaler for fjernvarmen, forklarer NVE.

For Kjetil Berglund og Storfjellet Borettslag, som har fjernvarme, er dette gode nyheter.

Samtidig vil den nye kriseordningen altså foreløpig ikke treffe strømregningene som kommer fra borettslag eller sameier som er registrert under organisasjonsnummer – og dermed betegnes som næringskunde.

– Ordningen treffer ikke pumpene, felles belysning, garasje og slike ting. Treffer ikke blokkleilighetenes vifter og avtrekk eller brannvarslingsanlegg på strøm, sier han.

Daniel K. Siraj, konsernsjef i Obos.

Går glipp av 400 millioner kroner

For borettslag eller sameier som ikke har fjernvarme, er det per nå enda større utgifter som ekskluderes av strømordningen.

– Veldig mange får oppvarming via strøm, forteller K. Siraj.

Han beregner at de som bor i borettslag og sameier som er forvaltet av Obos går glipp av 400 millioner kroner i støtte fra staten, med lørdagens forslag til strømordning.

– Jeg vet om flere borettslag som har byttet ut oljefyren sin med elektrisk oppvarming. Det er utrolig urettferdig at de nå blir straffet for å miljøvennlige valg, sier Berglund.