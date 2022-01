Strømprisen faller for fjerde dag på rad

Strømprisen har falt mer enn 50 øre fra onsdag. Likevel er fortsatt prisen over én krone per kilowattime.

En kilowattime koster 1,14 kroner i Sør-Norge søndag. Vis mer

På årets første dag har Sør-Norge den laveste strømprisen på én måned, men søndag blir prisen enda lavere.

Strømprisen vil sør i landet ligge på 1,14 kroner kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Til sammenligning ligger strømprisen første nyttårsdag på 1,27 kroner kilowattimen.

Med nettleie og avgifter betyr det at en strømkunde i de sørligste prisområdene vil måtte betale seg på å betale rundt 1,90 kroner kilowattimen søndag.

Midt- og Nord-Norge får på sin side de laveste prisene siden julaften, når strømprisen faller til 34 øre.

21. desember satte strømprisen ny rekord med en gjennomsnittlig døgnpris på 3,95 kroner per kilowattime, uten nettleie og avgifter, i Sør-Norge.

Siden har prisene falt betraktelig, men handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft kalte strømprisene «djevelsk dyrt» denne uken.

Blant de dyreste i Europa

Den siste uken har strømprisen i Sør-Norge vært blant de aller høyeste i Europa. Slik er også situasjonen søndag.

Eksperter har forklart utviklingen med at det er ganske mildt i Europa, med temperaturen godt over normalen. Samtidig har det blåst en del som fører med seg mer vindkraft.

Men her hjemme er fyllingsgraden i norske vannmagasiner langt lavere enn vanlig. I uke 51 var fyllingsgraden på 57,9 prosent, ifølge NVE. Normalt ligger fyllingsgraden på nærmere 70 prosent på denne tiden av året.

Fasiten er at Norge de siste dagene stort sett kun har importert strøm gjennom utenlandskablene.

– Det er vanskelig å si hva prisen ville vært uten importen i kraftkablene. Nå importerer vi billig og eksporterer veldig dyrt, det er uansett god økonomi for både stat og kommune. Så får vi håpe befolkningen får litt igjen på skatteseddelen, sa senioranalytiker Odd Gunnar Jakobsen i Volue til E24 tidligere denne uken.

Staten tar litt av regningen

Desember var første måned der staten tok 55 prosent av regningen for strømpriser over 70 øre per kilowattimer. Denne ordningen skal gjelde til og med mars 2022.

Snittprisen på strøm i desember på 177 øre per kilowattime i Sør-Norge. Det innebærer at staten tar 73,65 øre av regningen etter at momsen er medregnet.

I Nord-Norge endte strømprisen i snitt på rundt 60 øre, noe som gjør at statens ordning ikke trer i kraft her.