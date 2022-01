Strømprisen i Sør-Norge faller onsdag

Etter stigende strømpriser i starten av året, blir prisene noe lavere i Sør-Norge tirsdag. Likevel er prisen fremdeles langt høyere enn normalt.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Strømprisen i Sør-Norge vil ligge på 1,35 kroner kilowattimen onsdag, ifølge tall fra Nord Pool.

Det er en oppgang fra tirsdag da prisen ligger på 1,47 kroner kilowattimen.

Oppgangen kommer samtidig som prisen på gass for levering neste måned har steget kraftig de siste to dagene. Det skjer ifølge Bloomberg etter at Russland har levert mindre gass i starten av året.

Med nettleie og avgifter betyr det at en strømkunde i de sørligste prisområdene vil måtte belage seg på å betale om lag 2,14 kroner kilowattimen for strømmen onsdag.

Selv om strømprisen fortsetter å falle er den fremdeles godt under rekorden fra 21. desember, da strømmen i Sør-Norge kostet 3,95 kroner per kilowattime.

Likevel er prisene fremdeles langt høyere enn de vanligvis pleier å være på denne tiden av året. I januar 2021 var snittprisen på strøm på 0,50 kroner per kilowattime.

I Midt- og Nord-Norge vil strømprisen være på 0,52 kroner onsdag, noe som er den høyeste prisen hittil i det nye året.