Flytter fra Oslo til Fredrikstad: Ga nesten to millioner kroner over prisantydning

Michael Johnsen og Elin Marie Hansen vant budrunden om eneboligen i Fredrikstad, og de var ikke de eneste bosatt i Oslo som var interessert i huset. Eiendomsmegler merker at Oslo-folk ser utover hovedstadens grenser etter boliger.

Michael Johnsen og Elin Marie Hansen fant drømmehuset utenfor Oslo. Vis mer byoutline Privat

Elin Marie Hansen og Michael Johnsen har de siste fire årene bodd sammen i Oslo. Nå blir de snart Fredrikstad-borgere etter at de sikret seg en arkitekttegnet enebolig til 8.760.000 kroner.

Boligen gikk nesten to millioner over prisantydningen.

– Det er jo litt morsomt å leke seg med å se på tomter i Fredrikstad når man er vant til prisene i Oslo, sier Johnsen til E24.

Paret hadde egentlig ikke planer om flytte ut av storbyen, men så dukket det de beskriver som drømmehuset dukket opp på Finn. I tillegg kommer de nærmere familie og venner.

– Et sånt type hus i Oslo hadde gått langt over den prisen, mener Hansen.

Huset i Fredrikstad hadde prisantydning på 6.800.000 Vis mer byoutline Steffen Larsen

Det var 68 stykker på private visninger på huset på Kråkerøy i Viken-kommunen, og godt over halvparten av de interesserte var bosatt i Oslo, anslår Line Pettersen, eiendomsmegler og fagansvarlig i Eie eiendomsmegling.

Ifølge henne har trenden de siste ti årene vært at folk med tilknytning til Fredrikstad har ønsket å flytte hjem. Men megleren merker også en endring.

– Men de siste par årene så er det folk som ikke har noen tilknytning til Fredrikstad som ser her, forteller hun.

Eiendomsmegleren har en tydelig teori på hvorfor folk søker ut av hovedstaden: Boligprisene som «vokser over hodet» på folk.

Pettersen får støtte av Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

Han er helt sikker på at det hadde vært flere som flyttet til Oslo om boligprisene var lavere.

– Vi er helt sikre på at mange velger å bosette seg utenfor Oslo fordi prisen er lavere, sier han til E24.

Bransjeorganisasjonen for eiendomsmeglere ser at i en radius på 45 minutter reisevei fra Oslo sentrum så er det jevnt stor vekst.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

– Det har nok sammenheng med at det er en grense som kanskje har betydning for at begge kan jobbe i Oslo, men også rekke barnehage eller skoleavslutninger, sier Lauridsen.

Det setter Oslo i en særstilling sammenlignet med andre norske byer, forklarer Lauridsen.

I Bergen og Trondheim er forstedene innenfor kommunegrensen, mens forstedene til Oslo kan ligge i nabokommuner som Bærum og Nordre Follo.

Are Oust, førsteamanuensis ved NTNU, forklarer at den største trenden er at folk flytter til byene og ikke fra. Samtidig påpeker han at Oslo en dyr by å bo i.

– Så det gjør andre valg mer attraktivt, forklarer Oust.

Blant dem som flytter ut av byene, så er Oust tydelig på hva som er den viktigste årsaken:

– Man flytter hjem, sier han.

Peisen inne i huset er bygget i grunnfjellet på eiendommen, ifølge annonsen. Vis mer byoutline Steffen Larsen

– Føles trygt

Huset paret nå har kjøpt er ifølge Finn-annonsen 196 kvadratmeter stort, har fire soverom og hadde prisantydning på 6.800.000 kroner.

Etter overtagelse skal de pusse opp, men også bevare så mye de klarer.

Budrunden har spist av oppussingsbudsjettet, men de to ser for seg å bli boende lenge. Johnsen tror at tiden var fin for å selge leiligheten i Oslo.

– Og nå går markedet i Fredrikstad veldig opp, så det føles trygt, legger han til.

