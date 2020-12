Regjeringens «luksusbolig-skatt» lagt i grus

Frp fikk stanset skatteøkningen som ifølge regjeringen ville ha fremmet økt investering i arbeidsplasser.

SKATTE-VRAKING: Erna Solbergs regjering varslet i sommer en «luksusbolig-skatt» som skulle fremme økt investering i arbeidsplasser. Nå er skatten vraket, etter det Frps Hans Andreas Limi beskriver som tøffe forhandlingskrav. Vis mer byoutline Terje Pedersen, NTB

Regjeringens varslede innføring av en «luksusbolig-skatt» har blitt skrotet under budsjettforhandlingene.

Det fremgår av den nye budsjettavtalen.

Den planlagte skatteøkningen skulle gjelde for boliger med verdi over 15 millioner – via redusert verdsettelsesrabatt i formuesskatten – men blir nå likevel ikke noe av.

Det feires som en viktig budsjettseier i Frp.

I forhandlingene med regjeringen nektet partiet å rikke seg i sin motstand mot skattegrepet, opplyser Hans Andreas Limi. Han sitter i finanskomiteen for Frp.

– Vi signaliserte dette tydelig allerede i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i sommer. Og det var et tydelig krav i budsjettforhandlingene, som vi fikk gjennomslag for. Så nå blir det ingen ekstra skatt på boliger, sier Limi til E24.

Fakta: Verdsettelsesrabatt Når en persons formuesskatt skal beregnes trekkes det en såkalt verdsettingsrabatt fra skattegrunnlaget for enkelte eiendeler som aksjer og bolig.

Ved bolig er verdsettelsesrabatten 75 prosent, som vil si at boligen verdsettes til 25 prosent av hva den egentlig er verdt.

En bolig verdsatt til 10 millioner vil dermed gi et formuesskattegrunnlag på 2,5 millioner.

Etter et bunnfradrag på 1,5 millioner gir det 1 million i grunnlag, som med en formuesskatt på 0,85 prosent vil gi en formuesskatt på 8.500 kroner. Vis mer vg-expand-down

Skulle fremme investering i arbeidsplasser

I budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF står det at partiene er enige om å «ikke øke formuesskatten på boliger» med verdi over 15 millioner.

Det var barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som i juni varslet at regjeringen øker skatten «på dyre boliger».

– Det vil gjøre det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser, sa Ropstad da.

– Hvorfor kunne dere ikke støtte denne skatten, Limi?

– Selv om skatten først skulle inntreffe ved 15 millioner, var vi veldig redde for at en slik skatt ville sende Norge på full fart mot en nasjonal boligskatt, svarer Frp-profilen.

– Beløpsgrenser kan senkes senere, for eksempel til 10 eller fem millioner. Det vil vi ikke støtte. Vi mener folks boutgifter er høye nok som det er.

Eiendomsmeglere jubler over budsjettavtalen

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) liker at regjeringen gikk med på formuesskatt-retrett.

– Det er en med stor glede vi konstaterer at partene er enige om å skrote regjeringens forslag om skjerpet formuesskatt på bolig i budsjettavtalen for 2021, skriver direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24.

Han kaller det «historieløst» å skulle skjerpe beskatningen av folks hjem.

Et annet forslag fra regjeringen om å oppjustere formuesverdien på hytter og fritidsboliger har også blitt vraket som del av budsjettavtalen.

Samtidig fikk ikke Frp gjennomslag i budsjettavtalen for sitt krav om å fjerne et «smutthull» i eiendomsskatten:

At kommunene skal fratas muligheten til å verdsette boliger via egne takstmenn, noe som åpner for at eiendomsskatten kan bli høyere i kroner selv om regjeringen har senket skattepromillen.