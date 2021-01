Så få Oslo-boliger har visning: – Kan ikke huske å ha sett slike tall

Boligåret 2021 åpner med uvanlig få visninger på bruktmarkedet i Oslo, ifølge tall fra Finn og NEF, en tidlig indikasjon på at boligtørken som medvirket til fjorårets sterke prisvekst kan vedvare.

LITE AV DETTE: Under 400 boliger åpner dørene under årets første visnings-søndager i Oslo, ifølge Finn-tall. Det er svært lavt og en halvvering fra nivåene i fjor, ifølge NEF. Vis mer byoutline Olguin, Brian Cliff

– Dette er lave tall. Det er liten tvil om at visningsvolumene fremover vil ta seg opp, men det ser det ut til at vi får unormalt lavt utbud også de neste månedene, sier Eie-direktør Hedda Ulvness til E24.

– Og det vil gi mer prispress. Jeg tipper prisene stiger minst tre prosent i januar, sier hun.

Søndag 10. januar ble visningsdørene åpnet for 233 bruktboliger i hovedstaden, ifølge E24s Finn-sjekk «dagen derpå» – inkludert 52 boliger som allerede da var merket som solgt.

Imens er det per tirsdag satt opp 367 Oslo-visninger til førstkommende søndag 17. januar.

– Utrolig lite

Antallet beskrives som svært lavt for begge disse søndagene.

– Dette er utrolig lite til å være landets største by, sier direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Jeg kan ikke huske å ha sett så lave tall i midten av januar før, legger han til.

Til sammenligning ble det avholdt 680 Oslo-visninger på tilsvarende søndag i fjor, og 630 visninger i 2018, ifølge tall meglerforbundet har registrert.

Geving sier antallet visninger førstkommende søndag kan øke litt i dagene fremover, men neppe bikke 400.

– Og da er vi tilbake på nivåene fra 2016 og starten av 2017 for å finne noe sammenlignbart, sier meglertoppen.

Han liker ikke at man må se tilbake til nettopp denne perioden, som i Oslo var preget av en historisk bratt boligprisvekst på over 20 prosent.

– Bekymringsfullt

Selv om nær ingen tror den rekordveksten gjentas, venter en drøss med spåmakere at Oslos prisvekst dette året i alle fall bikker ti prosent.

Geving håper det ikke skjer, men mener de lave visningsvolumene i årets første visningshelger er et faretegn.

– Folk vil gjerne kjøpe før de selger i et stigende marked. Men med så lite å velge i, er det mange som sliter med å få kjøpt, og som dermed heller ikke selger. Det er en selvforsterkende spiral, sier meglertoppen.

Direktøren i Eie-kjeden mener Oslo gjerne kunne vært foruten uten en pangstart på det nye boligåret, gitt prisutviklingen gjennom det forrige.

BEKYMRET FOR PRISPRESSET: Eie-direktør Hedda Ulvness. Vis mer byoutline E24

– Det er bekymringsfullt at prisene vokser så raskt, sier Ulvness.

Hun påpeker at pandemien har trigget skarp boligprisvekst også andre steder i landet, ettersom rentene holdes rekordlave og nordmenn har hatt ekstra god råd, grunnet mye hjemmesitting og lite forbruk til andre ting vi vanligvis bruker penger på – som utenlandsreiser.

Den nasjonale prisveksten gjennom 2020 endte på 8,7 prosent. Men i Oslo kommer ekstra slunkent tilbud på toppen.

– Det er Oslo som skiller seg ut. Det så vi i fjor, og det kommer vi til å se i år, spår Ulvness.

Sjeføkonom ser mulig vær-effekt

Fra flere meglerhold har det i dagene etter nyttår blitt meldt om hyppig kupping av Oslo-boliger før ordinær visning.

Ramin Oddin i Eiendomsmegler 1 beskriver en «helt kaotisk situasjon» overfor E24.

Geving sier han «absolutt» tror det lave boligutbudet forklarer at mange boligkjøpere forsøker å rydde konkurrenter av veien med et fristende bud direkte til selger.

Eie-sjefen påpeker at søndagene faller litt ulikt fra år til år, slik at visningsvolumer på gitte datoer i et år ikke er direkte sammenlignbare.

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, bemerker at det også finnes en annen naturlig forklaring til at boligåret 2021 starter med uvanlig få Oslo-visninger – uten at det trenger å være noe varsku om videre utvikling: Nemlig været.

– Det kan hende flere venter med å ha visning til en helg hvor det ikke er så fint vær, skriver Macic til E24.

Hun viser til pent Oslo-vær og kø i marka både på forrige og kommende søndag.

I tillegg kan fjorårets skarpe prisvekst i seg selv gi boligselgere et incentiv til å sette seg på gjerdet, påpeker sjeføkonomen.

I teorien er det sånn at den sterke prisveksten etter mai kan ha ført til at folk forventer enda høyere priser i fremtiden, og utsetter boligsalgene sine til prisene har steget ytterligere. Dermed kan det fremover bli lagt ut færre bruktboliger til salgs, forklarer Macic.