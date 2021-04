28 prosent færre boliger til salgs: – Vårslippet kommer

Oppdragsbunken blir stadig tykkere hos landets eiendomsmeglere, men vårens visnings-eksplosjon har latt vente på seg. Ikke alle tror den kommer.

– VÅRSLIPPET KOMMER: Direktør Hedda Ulvness i meglerkjeden Eie. Vis mer byoutline Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Akkurat nå kan boligkjøpere i Norge se langt etter fjorårets utvalg av objekter til salgs på markedet. Det viser tall E24 har innhentet fra Finn.

Påsken følges normalt av et stort vårslipp i det norske boligmarkedet. Da pleier boligkjøpere å få mye mer å velge i.

Tilbudsøkningen knyttes til at mange selgere ønsker å vente med å vise frem eiendommen sin til snøen er smeltet og gresset er grønnere.

Men etter årets påske er det – enn så lenge – «sensasjonelt få boliger til salgs i Norge», mener Terje Buraas. Han er øverste sjef for meglerkjempen DNB Eiendom.

– Dette får jeg ikke til å stemme med de ekspertene som nå mener å se en tydelig tilbudsendring som medfører at toppen er nådd i prisveksten, sier Buraas til E24.

Nå strides det om hvorvidt vårens store bolig-boom er rundt hjørnet. Mens Buraas er tvilende, tror Eie-sjef Hedda Ulvness at markedstradisjonen vil gjenta seg:

– Vårslippet kommer, sier hun.

VÅRSLIPP-TVILER: DNB EIendom-sjef Terje Buraas påpeker at mange av meglernes nye oppdrag ikke kommer ut for salg før selgeren har kjøpt seg ny bolig først. Det kan forkludre tilbuds-hopp denne våren, tror han. Vis mer

Finn: 28 prosent færre boliger til salgs

I skrivende stund ligger 11.618 boliger ute for salg i bruktmarkedet på Finn på landsbasis.

Dette er 28 prosent færre boligannonser enn på samme tid i fjor, får E24 opplyst av Jørgen Hellestveit, som er produktdirektør for eiendom i Finn.

Det lavere utbudet kommer til tross for at markedsplassen faktisk registrerer økt boligvolum så langt i år.

Dette er mulig når etterspørselen øker og gir sterk rift om boliger, slik at tilbudet aldri «rekker» å bygge seg opp.

– Sammenhengen mellom disse tallene indikerer at boligene som blir lagt ut, ryker fort ut igjen av markedet, forklarer Hellesveit.

Den antagelsen underbygges av at også antallet besøk per boligannonse har økt kraftig i år, ifølge tallene.

Det er bred enighet blant både økonomer og boligtopper om at utbudet vil øke utover mot sommeren.

Historiske Finn-data viser samtidigat tilbudet snart må gjøre et markant hopp, dersom 2021 skal følge «normalen».

TROR PÅ VÅRSLIPP: Privatmegleren-sjef Grethe Meier kaller oppdragsinngangen «vanvittig», og sier mesteparten snart kommer ut i markedet. Vis mer byoutline E24

195 prosent flere salgsoppdrag

E24s sjekkerunde viser solid vekst i antallet oppdragssigneringerhos både Privatmegleren, DNB Eiendom og Eie-kjeden.

– Det er en helt vanvittig oppdragsinngang. Mars ble den nest beste måneden vi noen sinne har hatt, sier Grethe Meier, direktøren i Privatmegleren.

– Og veldig mange av disse boligene er nå på vei ut i markedet, særlig hus og familieboliger. Jeg tror vi får se et vårslipp, sier Meier.

Selv mener hun at «proppen er ute av markedet»:

– Tilbudssiden er allerede bedre, og meglerne våre opplever at det er færre om hvert objekt, mindre kupping og ikke like heseblesende budrunder.

Direktøren i Eie-kjeden sier antallet nye salgsoppdrag hittil i april er opp 195 prosent fra fjoråret – som riktig nok var tynget av den første corona-smellen.

– Veksten hittil i år ser enorm ut sammenliknet med 2020, men også sammenliknet med 2019 ser vi en vekst i markedet generelt, sier Ulvness.

Tror kjøpskrav forkludrer vårslippet

Hun mener vårslippet er på vei.

Men sjefen i DNB Eiendom sier han «kan ikke se at vårslippet kommer i år».

Oppdragsvekst er nemlig ikke det samme som at boligkjøperestraks kan velge og vrake i visninger, påpeker Buraas, som sier boligselgere oppfører seg annerledes nå enn normalt:

– Oppdragsinngangen er meget bra, men vi vet at en del kunder skal legge ut sine boliger «bare de får kjøpt noe nytt». Dette gjør at vi ikke kan bruke oppdragsinngangen som parameter for å predikere framtidige salg, slik vi har gjort tidligere, sier Buraas.

FØLGER BOLIG-ANNONSER TETT: Jørgen Hellestveit er produktdirektør for eiendom i Finn. Vis mer byoutline Foto: Finn.no

Han sier det frem til pandemien var nærmest «hugget i stein» at 85 prosent av oppdragene meglere tegnet i en måned, kom ut for salg i neste.

Slik er det ikke nå lengre, ifølge Buraas. Han tror det vil bidra til at markedet ikke får en sterk tilbudsboom denne våren, men presiserer at også han forventer høyere utbud i andre kvartal.

Varsler «mye mindre press på pris»

Boligprisene i Norge fortsatte opp med 1,2 prosent i mars, men Oslo fikk et sjeldent prisfall.

Økonomer ser tegn på at prisveksten avtar fremover. Det gjør også Privatmegleren-sjefen.

- Jeg tror vi vil fortsette å se veldig høyt aktivitetsnivå, men mye mindre press på pris, sier Meier.

Enn så lenge fremstår etterspørselen sterk, ifølge Hellestveit i Finn: Han viser til at trafikken på hver boligannonse pleier å være en god indikator på «riften» i markedet, og hittil i år har den i snitt væt 49 prosent høyere enn i fjor, opplyser han.

– En vedvarende trend med høy trafikk på annonsene kan tyde på at boligmarkedet kan være hot også i tiden frem mot sommeren, sier han.

