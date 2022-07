Utbyttefest for Morten Hegseth

Programleder og VGTV-profil Morten Hegseth økte omsetningen kraftig i 2021 og belønnet seg selv med 4,8 millioner kroner i utbytte.

Morten Hegseth kan glise over millionresultat i 2021. Her avbildet i forbindelse med utgivelse av en barnebok.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Nye regnskapstall viser at Morten Hegseth leverte et svært godt resultat i fjoråret. Selskapet hans, MOHERI AS, omsatte for 7,2 millioner kroner i 2021.

Det er en kraftig økning fra 4,7 millioner kroner i 2020.

Selskapet er 100 prosent eid av Morten Hegseth selv og han står oppført som daglig leder og styreleder. Han hadde en lønn på om lag 1,8 millioner kroner i 2021. Det er en økning på omtrent 400.000 kroner fra året før.

I tillegg tok han ut et utbytte på 4,8 millioner kroner. Det er en kraftig økning sammenlignet med 2020, hvor han tok ut et utbytte på 900.000 kroner.

Selskapet står oppført med en egenkapital på 3,9 millioner kroner ved utgangen av 2021. Det er en nedgang fra 4,6 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Morten Hegseth skriver i en SMS til E24 at han ikke har noen kommentar til resultatet.

Stor programledervirksomhet

Hegseth er fast programleder i programmet «Harm & Hegseth» på VGTV sammen med sin faste makker Vegard Harm. Programmet ble lansert i år etter at de ga seg med programmet «Panelet» i fjor etter nesten åtte år. Duoen har også sin egen podcast sammen.

For tiden er Hegseth aktuell som programleder i programmet «Gi labb» på TV2 hvor de følger seks norske kjendiser og deres hunder i en konkurranse om å trene hunden sin best.

I tillegg debutere han som forfatter i 2021, da han ga ut en barnebok som handler om å flytte til et nytt sted og utfordringene det innebærer.

VG er majoritetseier av E24. Managementselskapet til Morten Hegseth er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS.