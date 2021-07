Dårlig ferienytt – drivstoffprisene øker kraftig

Nordmenn står overfor nok en sommer i hjemlandet. I år blir det mindre hyggelig å fylle tanken.

Denne våren har drivstoffprisene skutt i været. Fra bunnen i april i fjor, har bensinprisene gjort et byks på 2 kroner og 32 øre per liter. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Pristavlen viser 18 kroner og 61 øre når John Rikard Sand fyller tanken på Xy Vestre Jakobselv i Finnmark.

– Det koster hva det koster. Jeg har hybridbil, så jeg prøver å kjøre mest på strøm.

– Merker du det på lommeboken når prisene går sånn i været?

– Jeg fyller tanken en gang i måneden, så om det går noen kroner opp eller ned er ikke jeg den som merker det mest.

For dem med gammeldags fossilbil legger Sand til at det nok er verre.

– Jeg kjenner flere som kjører en del som har sett at de kommer gunstigere ut av å kjøpe en ny bil som også går på strøm.

Bensinprisene er viktige i Finnmark. – Her er det jo ingen kollektivtransport og det er lange avstander, sier John Rikard Sand. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes

Prishopp

Drivstoffprisene falt kraftig i fjor vår. Coronapandemien hadde gitt et ras for oljeprisen. Det gjorde at nordmenn som ble tvunget til å feriere i hjemlandet fikk det litt billigere.

Nå har oljeprisen steget fra 43 til 76 dollar fatet på 12 månedene. Men det er ikke den eneste forklaringen for prisen på pumpen. Prisene styres også av:

Lokal konkurranse mellom bensinstasjonene.

Kronekursen. Altså hvor mye det koster å kjøpe raffinert bensin og diesel fra utlandet.

Hvor mye drivstoff som brukes. I fjor vår stupte forbruket i verden da land på land stengte. Nå forventes det en sommer med mye kjøring, som gir økte drivstoffpriser.

Hvor fulle oljelagrene er. I år er det langt mindre olje på lager, enn da oljelagrene fløt over i fjor vår.

Forstår at folk reagerer

Hos Circle K har pumpeprisen steget på grunn av økte innkjøpspriser, ifølge kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen.

– Innkjøpsprisen, altså det vi betaler for å kjøpe bensin og diesel i det internasjonale markedet, har steget betydelig de siste månedene. Det betyr høyere priser i det norske markedet.

– Vi har snakket med folk som reagerer på priser opp mot 19 kroner literen, hva tenker du om det?

– Det er forståelig at noen reagerer på prisnivået vi ser nå, svarer Hansen.

Han legger til at rundt 60 prosent av bensinprisen går til avgifter og at cirka 30 prosent av prisen styres av innkjøpsprisen.

– Cirka 10 prosent skal gå til å dekke alle kostnader til lagring og salg, samt fortjeneste.

Store prisforskjeller

Konkurransen om kundene er tøff, og det er lett å sammenligne prisene, sier Hansen.

– Både bensin- og dieselprisen på pumpene er gjenstand for tøff konkurranse lokalt, og prisfall på pumpene som følge av priskriger rundt den enkelte stasjon. Prisene svinger, de går oftere ned enn de går opp, hevder Hansen.

– Hvor i landet er prisene høyest?

– Det er vanskelig å svare på, nettopp fordi prisene varierer som følge av lokale priskriger.

Tror prisene blir høye

Vi må regne med at pumpeprisene vi har nå varer gjennom sommeren, sier Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB, til NRK.

– Så begynner kjøringen å avta og bensinpremien over oljeprisen å dabbe av litt utover høsten. Det store spørsmålet blir likevel hva som blir selve oljeprisen, det er den som skaper de store bølgene, som regel, sier Schieldrop til NRK.

Først etter sommeren tror han at oljeprisen vil starte å falle ned mot 65 dollar fatet, er spådommene til Bjarne Schieldrop, som er sjefanalytiker for råvarer i SEB, til NRK. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Men i oljemarkedet skjer ting fort.

Oljekartellet OPEC+, som består av verdens viktigste oljeprodusenter, skaper uro. De har siden torsdag forsøkt å bli enige om produksjonen skal øke fra august, og om avtalen om å kutte produksjonen skal forlenges ut 2022.

Møtet de egentlig skulle holde mandag ble avlyst, uten at en ny møtedato ble fastsatt.

– Situasjonen kan fremdeles endre kurs og prisene kan normaliseres ettersom uoffisielle samtaler pågår, og det kan komme et plutselig gjennombrudd. Men mangelen på en ny offisiell møtedato bekymrer markedet, som skynder seg og endrer prisene på porteføljene foran et mulig superstramt marked i august, skriver oljeanalytiker Louise Dickson fra Rystad Energy i et notat.

Et stramt marked vil si at det produseres lite olje i forhold til hva som brukes. Det presser opp oljeprisen.