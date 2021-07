Kan få fjerde måned med prisfall: – Ikke lenger et «must» å bo i Oslo

Oslo-objekter som kostet fem millioner ved pristoppen i februar, har fått salgsprisene skrelt med 120.000 kroner i snitt gjennom våren. Nå kommer sommerens første boligtall – og meglertopp venter mer priskutt.

VENTER MER OSLO-PRISFALL: Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

– Salgsvolumet er veldig bra, men meglerne sier det nå er færre på visning og færre i budrundene, sier Privatmegleren-direktør Grethe Meier.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) får tilsvarende tilbakemeldinger.

– Jeg blir overrasket hvis Oslo-prisene plutselig viser et oppsving, sier direktør Carl Geving.

Mandag legger meglerbransjen frem boligstatistikken for juni.

Geving sier han er «ganske sikker» på at prisnedgangen ikke er helt over i hovedstaden.

– Det er mer sannsynlig med en nedadgående trend i prisene, også i sommer. Jeg tror dessuten at resten av landet snart vil følge etter Oslo, sier meglertoppen.

– Ikke lengre et «must» å bo i Oslo

Boligprisene i Oslo toppet seg i februar, etter nær uavbrutt vekst siden pandemien brøt ut.

Utviklingen knyttes til rekordlave renter, mager boligtilførsel, og stadig mer velfylte bankkontoer, ettersom utgifter til ferier og restaurantbesøk har uteblitt.

Men gjennom hele våren har Oslo-prisene falt tilbake igjen. Ved inngangen til juni var salgsprisene ned 2,3 prosent fra toppen i vinter, viser en gjennomgang av Eiendom Norges månedsrapporter.

– Lavrente-effekten er tatt ut. Det tror jeg er hovedgrunnen, sier Martin Kiligitto, sjef for Nordvik-meglerkjeden.

– Det snakkes om at pandemien også trekker folk ut av byen?

– Absolutt, vi ser jo at behovet for gressplen og større plass har meldt seg for flere.

– Og når store virksomheter signaliserer at de vil fortsette med hjemmekontor, så fremstår det å pendle en halvtime inn til byen som en ekstra god «tradeoff». Det er ikke lenger et «must» å bo i Oslo, sier meglersjefen.

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, sier budrundene er roligere enn i vinter. Hun tror på flat juni-prisutvikling. Vis mer byoutline E24

Kraftig prisvekst utenfor

At mange tenker i slike baner, kom det indikasjoner på i meglerbransjens mai-rapport:

Mens Oslo-prisene falt for tredje strake måned, var det nemlig kruttsterk prisvekst utenfor.

I Drammen – en halvtimes togtur fra Oslo Sentralstasjon – steg for eksempel boligprisene med 3,3 prosent i løpet av måneden. Hamar og Fredrikstad hadde omtrent like sterk vekst.

– Det høye prisnivået gjør det naturlig at flere presses ut av Oslo, ser Geving i NEF.

Han er usikker på hvor mye som skyldes corona og hjemmekontor, kontra at Oslo-boliger rett og slett har blitt for dyre for mange.

– Men at arbeidssituasjonen har blitt mer fleksibel, har nok fått en del til å tenke annerledes rundt etablering, sier Geving.

Flere meglerkjeder melder om høye salgsvolumer i juni. Nordvik-sjefen sier de har økt Oslo-omsetningen med 20 prosent fra juni i fjor.

Vis mer byoutline CF Wesenberg

DNB Eiendom-sjefen tror Oslo snur

– For vår del juni har vært veldig bra, så vi skal ikke se bort ifra prisøkning i juni. Spesielt rekkehus og enebolig-markedet har vært sjeldent godt, sier Kiligitto.

Også Terje Buraas, direktør for DNB Eiendom, peker på høy aktivitet i boligmarkedet.

– Vi tror på sterke boligtall for juni, og i våre tall ser vi en liten oppgang både i Oslo og landet for øvrig, sier han.

Privatmegleren melder om like høy boligomsetning som i juni 2020, som var en sterk boligmåned etter at coronakrisen fikk Norges Bank til å kutte renten.

– Det er et veldig bra volum om dagen, men mindre trykk på hvert objekt enn vi så i vinter. Jeg tror prisutviklingen vil se ganske flat ut, sier Meier.

Selv om Geving mener hovedstadens boligpriser trolig står for mer fall, fremholder også han den høye aktiviteten. Han sier juni-rapporten «etter alle solemerker» vil vise høye salgstall.

– Nå er vi i juli, men vi ser fortsatt at det ligger litt flere boliger ute enn normalt. Det kan indikere høyere aktivitet i resten av sommeren også, sier Geving.