Dette betyr nullrente for deg

Torsdag satte Norges Bank renten ned til rekordlave NULL prosent. – Ingen god nyhet, mener økonom Silje Sandmæl.

DRASTISK: – Når norsk økonomi går bra, settes renten opp. Nå er det mange husholdninger som sliter, og arbeidsledigheten er høy. Da må det drastiske tiltak til, forklarer forbrukerøkonim Silje Sandmæl om dagens nullrente. Vis mer Trond Solberg/ VG

Publisert: Oppdatert: 7. mai 2020 13:07 , Publisert: 7. mai 2020 11:51

Billigere boliglån, forhåpentligvis færre permitteringer, men obs obs: Også lavere rente på sparepengene dine.

Det er hva den historisk lave renten fra Norges Bank betyr for deg og meg, mener forbrukerøkonomer VG har snakket med.

– Dette er bunnrekord. Så lav som dette har renten aldri vært, sier DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl til VG.

Dette er imidlertid ingen god nyhet for deg og meg, mener hun.

– Det er ingen grunn til å juble for at renten går ned. Dette betyr at det ikke går bra med norsk økonomi, og et grep for å forsøke holde hjulene i gang. Så dette er ingen god nyhet for norsk økonomi, sier hun.

Så dårlig som det går med norsk økonomi for tiden, mener Sandmæl likevel at dette er riktig medisin. Hovedgrunnen til at dette kan være en god nyhet for deg og meg, er ikke at boliglånet blir billigere, men at bedriften du jobber i, kan betale sine lån og dermed unngå permitteringer, sier hun.

– Når arbeidsledigheten er så høy som den er nå, kreves drastiske tiltak. Dette er en god medisin for at arbeidsledigheten ikke skal bli værende på det høye nivået den er på nå. Håpet er at dette skal hjelpe bedrifter til å komme raskere i gang igjen, slik at du får beholde jobben din, sier hun.

Hva som skjer med boligrenten, er hun usikker på.

– Det er ingen automatikk at boligrenten går ned når Norges bank setter ned renten, men ofte skjer det. Det som kan bety mer for de fleste av oss nå, er å få avdragsfrihet på lånet. Det kan være til stor hjelp, sier Sandmæl.

God hjelp til førstegangskjøpere

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, mener den rekordlave renten kan være en god mulighet for førstegangskjøpere som ikke har klart å komme seg inn på boligmarkedet tidligere.

– Det kan være en fin mulighet for førstegangskjøpere om man kjøper bolig for å bo i den og ikke for å tjene raske penger, og om man har fast inntekt og ikke står i fare for å bli permittert, sier hun.

Incedursun mener rentekuttet kan utgjøre en del for noen, men påpeker at det kommer an på hvor mye man har i boliglån og hvor mye banken din justerer ned renten.

ØKONOM: Derya Incedursun i Nordea råder deg til å bruke muligheten til å forhandle lavere lånerente hos banken din. Vis mer Nordea

– Det er ikke gitt at alle banker vil gå ned like mye som styringsrenten. Vi må vente og se hvor mye bankene vil gå ned. De må jo også følge pengemarkedsrenten, som ikke alltid er lik styringsrenten, sier hun.

Forbrukerøkonomen sier det blir en individuell vurdering for hver enkelt kunde, blant annet basert på belåningsgrad.

– Mitt råd er at så fort bankene følger styringsrenten, kan det være lurt å ta kontakt med banken din og forhandle deg til en bedre rente, oppfordrer Incedursun.

Husk sparepengene

Også Eva Sørmo, forbrukerøkonom i Norsk Familieøkonomi, tror billigere boliglån er konsekvensen folk flest vil merke at null-renten. Men det vil neppe hjelpe stort dersom du er permittert.

– Mange har et stort boliglån, tilpasset økonomien som fast ansatt. Som permittert går man gjerne så mye ned i inntekt at lånet uansett vil være stort. Da kan det være tiden for å søke avdragsfrihet på boliglånet.

Dagens lave rente vil også få konsekvenser for sparepengene dine, minner Sørmo om.

LEK PERMITTERT: Det er rådet fra forbrukerøkonom Eva Sørmo. - Beregn hvor mye penger du vil ha hvis det skulle skje, og lag et budsjett som forbereder deg på det, sier hun. Vis mer Privat

– Hvis du har innskudd i banken, går renten også ned på det. Så nå bør du sjekke hvor du får best rente. Bankene som tilbyr best innskuddsrente er faktisk gjerne bankene som tilbyr forbrukslån til skyhøy rente, påpeker hun.

Og har du penger som ikke skal brukes på noen år, kan et alternativ være å fase dem inn i indeksfond.

– Hvis sparepengene skal stå mer enn fem-seks år, er dette tiden for å fase pengene over i et indeksfond. Du skal tåle endel risiko for å gjøre det, men kanskje er dette tiden for å få hjelp fra banken din til å bruke noen måneder på å kjøpe seg inn i fond, sier Sørmo.

Med så mange som er permittert, har hun ett råd til deg som ennå er i jobb:

– NAVs hjemmesider har en kalkulator som lar deg beregne hvor mye dagpenger du har rett på hvis du blir sagt opp eller pernittert. Da kan du beregne hvor mye penger du vil ha disponibelt hvis det skulle skje, og lage et budsjett som forbereder deg på det. Se hva du kan spare på å be om avdragsfrihet fra banken, eller om du kan få billigere forsikringer, foreslår hun.