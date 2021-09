Bjarne Melgaard skal lansere kryptokunst

Med prosjektets skisserte prismodell kan Melgaard og partneren potensielt dra inn 63 millioner kroner, basert på dagens Ethereum-kurs.

SKAL TESTE NYTT FARVANN: Samtidskunstner Bjarne Melgaard har omtalt seg selv som landets minst digitalt orienterte kunstner. Nå skal han lansere kryptokunst. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Bjarne Melgaard (54), en av landets mest kjente samtidskunstnere, planlegger å lansere et såkalt NFT-kunstprosjekt i høst.

Non-fungible tokens baserer seg på blokkjedeteknologien som benyttes i kryptovaluta. En slik token er enkelt forklart en fil med identifikasjonskoder og data som gjør filen unik.

Man får altså ikke noe man kan henge direkte på veggen, men et særegent digitalt kunstverk.

Skal være 1110 unike verk

Melgaard og kurator Sam Farao planlegger å selge 1110 NFT-er. Det fremkommer av et dokument E24 har fått fra Farao, der prosjektet, teknologien og kunstneren Bjarne Melgaard beskrives.

Samlingen skal bestå av en håndfull ulike varianter av et av Melgaards hovedverk, Lightbulb Man. Etter at verkene er digitalisert, skal de tillegges noen trekk og egenskaper som gjør at ingen av verkene er helt like.

«På den måten vil alle bildene være sjeldne, men noen vil være sjeldnere enn andre», heter det i dokumentet.

Etter å ha snakket med E24 og oversendt den fem sider lange PDF-en med informasjon om prosjektet, har Sam Farao og Bjarne Melgaard ønsket å trekke saken og avlyse intervjuavtalen til fordel for en annen avis.

I en e-post til E24 skriver Farao:

«Du får ingen kommentar av oss på spørsmålene dine. Jeg ser at opplysningene i utkastet ditt er basert på feil informasjon da opplysningene har blitt oppdatert siden sist vi pratet sammen. Du kan ikke publisere feilaktig informasjon som ikke har blitt verifisert. Vi kan eventuelt oppdatere deg med de nye betingelsene neste uke.»

Farao har ikke svart på spørsmål om hva som er feil.

Les på E24+ Kryptoeksperter: Her bør du investere – og dette bør du holde deg langt unna

Lanseres i høst

Prosjektet vil etter planen lanseres i høst, enten i oktober eller november, ifølge Sam Farao.

Av introskrivet fremgår det at han og Melgaard har bestemt seg for ikke å benytte noe auksjonshus.

I stedet setter de opp en egen nettside hvor samlere kan kjøpe kunstverkene. Riktignok uten å se hvilken «Lightbulb Man» de får.

«Samleren vil ikke vite hvilken Lightbulb Man de kjøper første 14 dagene av salget – det er den spennende delen av prosjektet. Først etter salget avsluttes, mottar du din unike NFT, og hvilket Lightbulb Man-stykke det blir bestemmes av en tilfeldig algoritme på blokkjeden», står det i dokumentet.

Dette beskrives som en metode som garanterer rettferdig distribuering av kunstverkene.

For å finne ut hvor sjeldent verk man har fått, må man bla seg gjennom alle de 1110 NFT-ene for å se hvor særegne trekk ens egen «Lightbulb Man» har.

Skjermdump fra www.lightbulbman.com Vis mer

I introskrivet står Farao oppført som kontaktperson. Han omtales som «Serie-gründer, kunstsamler og blockchain-entusiast».

Nettsiden lightbulbman.com er registrert på selskapet Banqr AS, som står bak sammenligningstjenesten Loans.no, og som eies av Sam Farao.

33-åringen har ifølge Proff en rekke roller i næringslivet, inkludert et verv som styremedlem i proptech-selskapet Flexspace – det som i fjor ble Norges første digitale plattform for formidling av fleksible kontorer.

835.000 for den aller siste

Inntektene fra kryptokunstsalget skal Sam Farao og Bjarne Melgaard dele 50/50, forklarte førstnevnte til E24 før de to fant ut at de ønsket å trekke saken.

Hvor mye det blir, vil blant annet avhenge av verdien på kryptovalutaen Ethereum. Det er på Ethereums blokkjede at kunstverkene vil lagres og det er denne kryptovalutaen man må benytte for å kjøpe Melgaards digitale kunst.

Ethereum-kursen er nesten tilbake på nivået fra toppnoteringen i vår. Vis mer

For kjøperne vil prisen etter planen avhenge av hvor mange kunstverk det er igjen. Den nøyaktige modellen er ikke bestemt, men det skal være atskillig rimeligere å kjøpe tidlig enn sent.

I introduksjonsskrivet presenteres en eksempel-prisplan der de 222 første kjøpene vil koste 0,75 Ethereum (22.000 kroner med dagens kurs), mens nummer 889–1102 vil koste 4,375 Ethereum (127.000 kroner).

For de åtte gjenværende vil prisen hoppe kraftig for hvert andre salg. De to siste verkene har i dette eksempelet en pris på 28,75 Ethereum, tilsvarende 835.000 kroner.

I henhold til denne modellen, vil det å selge samtlige verk dra inn totalt 2169 Ethereum. Det tilsvarer 63 millioner kroner med dagens kurs.

Kryptokunst i vinden

Bjarne Melgaard er en av Norges mest suksessfulle kunstnere internasjonalt. Hans arbeid har blitt kjøpt inn til blant annet Museum of Modern Art i New York og han har stilt ut på den prestisjetunge Veneziabienallen.

54-åringens første digitale kunstverk, «My Trip», ble produsert i 2019. Med VR-briller på, kunne publikum manøvrere i Melgaards univers, skrev Aftenposten.

Med VR-utstillingen «My Trip» ønsket Bjarne Melgaard å nå ut til et yngre publikum. Vis mer

Men kryptokunst har mannen, som i samme artikkel omtalte seg selv som landets minst digitalt orienterte kunstner, aldri laget før.

Fenomenet har for alvor gått luft under vingene i år, med flere eksempler på kryptokunstsalg til svimlende priser.

I mars ble kunst fra den amerikanske kunstneren Mike Winkelmann, kjent som Beeple, solgt for over 69 millioner dollar, omregnet til rundt 588 millioner kroner, ifølge The Economic Times.

Og et par måneder tidligere ble prosjektet «Hashmasks» lansert, bestående av 16.384 unike verk fra mer enn 70 kunstnere over hele verden. Ett av disse har blitt omsatt for over 600.000 dollar.

Les også Kryptokunst kan omsettes for milliarder: – Boblen vil sprekke

– Økonomisk drevet kunst

Ikke alle er overbevist om at disse prisene vil holde seg.

– Euforien vil avta og prisene vil gå i gulvet. Privatpersoner og investorer kan tape store penger, også småsparere. De som tror de har funnet en rask måte å tjene mye penger på vil som vanlig bli skuffet, sa kryptoekspert Torbjørn Bull Jenssen til E24 i april.

Kunstekspert Gunnar Krogh-Hansen ved auksjonshuset Blomqvist har heller ikke latt seg begeistre av NFT-boomen.

– Dette er en trend som har lite med kunstneriske kvaliteter å gjøre, den er økonomisk drevet og vil ikke erstatte tradisjonell kunst, sa han til E24 på samme tidspunkt.