Nå kommer monsterregningen: Slik fungerer strømstøtten i praksis

Etter julens sødme nærmer oppgjørets time seg – nå må du betale for hvor mange kilowattimer du brukte i desember. Slik funker strømstøtten i praksis.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

De som får både nettleie og strøm på samme faktura, såkalt gjennomfakturering, får det som fradrag på regningen. Mens de som ikke har dette, får to fakturaer – en fra nettselskapet og en fra kraftselskapet.

– Støtteordningen vil som regel dekke nettleien. Har du ytterligere penger til gode, vil de bli utbetalt til din konto, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia, som er Norges største nettselskap med 950.000 kunder.

Eventuell utbetaling skjer 20 dager etter fakturadato fra nettleverandøren.

Men de aller fleste vil få strømstøtten som fradrag på regningen fra kraftleverandøren.

Strømstøtten går ut på at staten dekker 55 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen. Beløpet kunden har krav på trekkes automatisk fra nettleien.

– Hva skjer hvis man ikke klarer å betale regningen?

– Da må du ta kontakt med den som har sendt fakturaen og prøve å komme frem til en ordning. Vi fakturerer bare nettleien, de store regningene sendes fra kraftleverandøren, sier Schau.

STRØMSTØTTE: Slik kan vedlegget til regningen se ut hvis du har såkalt gjennomfakturering. Det vil si at du får en samlet faktura fra din strømleverandør. De 519 kronene vil komme som fratrekk i kraftleverandørs totalfaktura. Vis mer

– Ikke vent

Fjordkraft opplyser at desember-regningen sendes ut i midten av januar med forfall i slutten av måneden.

– Vi har ikke hatt flere henvendelser om betalingsutsettelse og nedbetalingsplaner enn det som er normalt for årstiden, men det kan hende at det kommer senere, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland.

Hun oppfordrer folk til å ta kontakt hvis de har betalingsproblemer.

– Ikke vent til regningen forfaller. Hvis du bare vil utsette betalingen kan du gjøre det via min side eller appen vår. Hvis du vil du vil ha en lengre nedbetalingsplan kan vi gjøre det for inntil ett år, men det forutsetter at du tar kontakt, sier Tjomsland og legger til at kunder som ikke er så datakyndige selvsagt kan ringe.

Schau i Elvia beroliger at man uansett ikke vil sitte strømløs i vinter selv om man ikke skulle klare å betale regningen som nå dumper ned i nettbanken.

– Stenger dere strømmen hvis man ikke betaler?

– Ikke i vintermånedene. Og vi stenger ikke på anmodning fra kraftleverandøren, sier Schau og viser til at alle nettselskap er pålagt en leveringsplikt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Dette er ment som en midlertidig strømleveranse inntil du har valgt deg en avtale hos en valgfri strømleverandør. Siden det er ment som en midlertidig løsning vil det normalt sett være dyrere.

– Minst 62 dager

– Når kunden havner på ventetariff hos oss og ikke gjør opp for seg, begynner et stengeløp fra fakturaen forfaller. Du vil få purringer, samt inkasso- og stengevarsel og det vil gå minst 62 dager etter forfall før vi skrur av strømmen, sier Schau.

Nykommeren Tibber er et selskap som ikke gjennomfakturerer, så her får du to fakturaer – en fra nettselselskapet som leverer strømmen til døren og en fra Tibber.

Selskapet sier at de har betalt for energien som kunden bruker inntil 45 dager før de igjen får betalt fra kunden.

– Noen leverandører eies av store selskap som også har energiproduksjon i miksen, dermed tjener de også ekstremt bra på de nåværende energiprisene og kan derfor tilby kunden å dele opp sine elregninger. Ettersom vi ikke har disse fortjenestene er det begrenset hvor fleksible vi kan være med våre betalingsvilkår, skriver Tibbers pressekontakt Eunice Aguilar Helge i en e-post.

Tibber ønsker ikke å opplyse hvor mange kunder de har i Norge, men har totalt 300 000 kunder i Norge, Sverige og Tyskland.