Inkassoselskap bekymret for betalingsevnen til folk i vinter

Inkassoselskapene Kredinor og Intrum frykter at flere får problemer med å betale strømregningene over nyttår, etter en høst med høye priser.

DYRT: Vedvarende høye strømpriser igjennom vinteren kan gi kraftige innhugg i lommeboken. Vis mer

– Vi skal ikke legge skjul på at vi er bekymret for situasjonen dersom prisene holder seg stabilt høye. Blir de værende på dagens nivå når kulden setter inn, vil det gå kraftig utover folks betalingsevne, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor.

Høye strømpriser hele høsten har gått aller hardest ut over de med trangest økonomi.

Med en vinter i møte, er det heller ikke forventet noe dropp i prisene med det første.

Allerede før snøen har lagt seg gjør strømprisene et saftig innhugg i økonomien til folk. Inkassoselskapene venter at mange vil få problemer med å betale regningene som skal tikke inn i løpet av vintermånedene.

Disse problemene er ventet å føre til at stadig flere strømregninger går til inkasso.

Sparte mer under pandemien

Generelt sett har både Kredinor og Intrum merket en jevn nedgang i inkassovarsel knyttet til kraftprisene de siste par årene.

Begge selskapene sier dette kan skyldes en kombinasjon av en lengre periode med uvanlig lave priser, og at folk har vært mer forsiktige med forbruket sitt under coronapandemien, og heller prioritert å spare penger.

I tillegg har perioden med en kraftig prisøkning kommet under en tid der strømforbruket har vært relativt lavt.

– Dette er ikke overraskende, fordi flertallet av nordmenn har fått en mer robust privatøkonomi, og har økt sparingen betydelig under pandemien, sier Bunny Nooryani, kommunikasjonsdirektør i Intrum.

På den andre siden har et mindretall opplevd et inntektsfall under pandemien, og dermed fått en strammere økonomi, legger hun til.

Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor. Vis mer

Januar er høytid

Så langt denne høsten ser Kredinor ingen stor økning i antall regninger knyttet til høye strømpriser som går til inkasso.

– Vi er egentlig overrasket over at det ikke er noen økning i inkasso knyttet til høye priser. Forventningen var i utgangspunktet at vi ville få en økning nå i høst, ettersom prisene har steget en god del over sommeren, sier Danielsen, og fortsetter:

– Kanskje har vi undervurdert at forbruket er lite på sommeren. Det fører til at det ikke er nå strømregningene svir som verst for folk, sier han.

Nooryani forteller om en svak vekst i antall saker hos Intrum, men at den er mindre enn det prisøkningen på strøm historisk sett skulle tilsi. Hun venter seg derimot en oppgang de neste månedene.

Både Nooryani og Danielsen tror regningene vil treffe ekstra hardt når strømmen skal brukes til oppvarming av bolig utover senhøsten og vinteren.

Det er vanlig med sesongsvingninger også når det kommer til inkassovarsel, men disse merkes det ikke spesielt mye til før på nyåret.

Januar er høytid for antall strømregninger som går til inkasso.

– Normalt sett tar det to måneder fra forbruket er fakturert av strømselskapene til kravene når oss, forteller Danielsen.

Første halvår registreres det et større antall historisk sett, for det er da de største regningene kommer.

Bunny Nooryani, kommunikasjonsdirektør i Intrum. Vis mer

Bekymret

Selv om det ikke er krise angående betaling av strømregninger foreløpig, er inkassoselskapene klare på at dette kan snu fort nå som vinteren er i anmarsj. Naturlig nok kan flere måtte slite med en noe trangere økonomi.

– Gitt at prisene holder seg mellom 1,0 og 1,5 kroner per kilowattime, som er historisk høyt, så vil dette merkes godt når forbruket er på sitt kraftigste, forteller Danielsen.

Danielsen sier at strømregninger har historisk sett alltid vært noe folk prioriterer å betale. Det har vært tilfelle i høyere grad nå enn tidligere, noe han mener skyldes unormalt lave priser over tid.

Nooryani opplever også at de fleste prioriterer strømregningene sine høyt, da dette er en essensiell tjeneste for nesten alle husholdninger. Hun er bekymret for hvilke problemer strømmen kan gi dem med strammest budsjett.

– For disse menneskene vil betydelig høyere strømpriser være en klar utfordring. Allerede nå er det flere som tar kontakt med oss for å få på plass betalingsavtaler for strømregninger, sier hun.

Fremdeles gjenstår det å se hvilket nivå prisen vil befinne seg på når kulden for alvor inntar landet.

Prisrekord

Tirsdag 19. oktober kom den siste prisrekorden på strøm, da spotprisen lå på 1,43 kroner per kilowattime i snitt i Sør-Norge, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Da er ikke moms, nettleie og påslag fra strømselskapene inkludert i prisen.

Lite vind i Europa, lite vann i magasinene, høye gasspriser og global energikrise får skylden for det historiske prisnivået.