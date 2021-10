Liten oppgang i strømprisene fredag

For andre dag på rad blir det oppgang i strømprisene i Sør-Norge. I nord blir derimot strømmen enda litt billigere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det viser den ferske oversikten fra strømbørsen Nord Pool.

Snittprisen gjennom dagen vil i Sør-Norge være på 0,85 kroner per kilowattime. Prisen inkluderer ikke nettleie, avgifter og eventuelle påslag fra strømselskapene.

Trøndelag og Nord-Norge har generelt hatt langt lavere priser enn sørlige deler av landet den siste tiden. Det er også tilfellet fredag når strømprisene her vil gå ned til 0,11 kroner per kilowattime. Det er tre øre billigere enn dagen før.

Både onsdag og torsdag lå strømprisen rundt 80 øre per kilowattime i Sør-Norge etter at Storbritannia og Tyskland fikk store mengder vind.

Den økte vindkraftproduksjonen i Storbritannia bidro også til negativ strømpris for britene natt til torsdag. Dette førte også til at landet for første gang eksporterte strøm til Norge i den nye kraftkabelen North Sea Link.

I tillegg har det blitt noe varmere vær i Nord-Europa som har fått noe av «skylden» for at strømprisen falt fra de rekordhøye nivåene tidligere i uken.

Regjeringen bekreftet onsdag at de snart vil komme med forslag om å øke bostøtten for å avhjelpe situasjonen for de som har minst. Også andre mer langsiktige forslag til bidrag skal også være under vurdering.

VG skriver torsdag ettermiddag at Høyre og SV går sammen for å tvinge regjeringen til å gjennomføre flere grep. Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler like etter at de vil stemme for SVs forslag om å øke bostøtten og sosialhjelpen, ifølge NRK.