Venter nye strømprisrekorder: – Vi har bare så vidt begynt

Mandag morgen satte strømprisen ny årsrekord sør i landet. – Forbruksøkningen har bare startet, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt.

Strømprisen satte ny årsrekord mandag morgen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Mandag morgen nådde strømprisen nye rekordnivåer. Mellom klokken 8 og 9 lå prisen i Oslo og Kristiansand på 2,50 kroner kilowattimen.

Mellom klokken 9 og 10, er den noe lavere 2,38 kroner kilowattimen.

Prisene er noen av årets høyeste timepriser.

Rekordnivået for dagen er 1,32 kroner for kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Tor Reier Lilleholt, sjefanalytiker i Volue Insight, tror ikke vi har sett den siste rekorden:

– Vi har bare så vidt begynt på forbruksøkningen. Vi er et land som forbruker strøm til oppvarming, og vi er i et kaldt land.

Grunnen til at prisene når en ny topp sør i landet akkurat mandag henger sammen med at det har vært kaldt i helgen, og at forbruket øker når hverdagen begynner igjen på morgenen.

Lilleholt forventer at prisene vil ligge på det snittnivået som vi ser nå gjennom vinteren, men det vil være store svingninger avhengig av vind og temperatur.

Han trekker også frem at det er lite vind i Norden og Tyskland, som dermed ikke har noe «å bidra med». Det er også mangel på vannressurser i Sør-Norge.

Denne høsten har strømprisene vært rekordhøye, og den siste årsrekorden ble satt 12. oktober. I oktober så langt har det dermed blitt satt to årsrekorder for strømprisen.

Store forskjeller

Enova anslår at en dusj på rundt ti minutter med en «gavmild dusj», som sender ut ganske mye vann, bruker rundt 16 liter vann i minuttet. En slik dusj bruker omtrent fem kilowattimer, ifølge Enovas anslag.

I områdene og på tidspunktet strømmen var dyrest mandag kostet en slik dusj 12,1 kroner.

I tillegg kommer avgifter, nettleie og moms. I første kvartal i 2021 utgjorde eksempelvis kraftprisen 45 prosent, nettleien 23 prosent og avgiftene på elektrisk kraft 32 prosent av den totale strømprisen, ifølge SSB.

Skal man lage en liter kaffe, så bruker en liter vann 0,1 kilowattimer på å nå kokepunktet. Da koster kaffekannen i Oslo mellom klokken 8 og 9 omtrent 24 øre.

Hvis du rakk å kjøre en klesvask på 60 grader i det dyreste tidsrommet mandag morgen, kostet det 2,42 kroner. Om tørketrommelen gikk samtidig, kostet det litt over seks kroner i tillegg. I tillegg til disse prisene kommer altså avgifter, moms og nettleie.

I Trondheim kostet på samme tid kilowattimen 0,21 kroner. Da hadde dusjen en prislapp på omtrent én krone.

– Svært urovekkende

Strømmen var ti ganger så dyr i Sør-Norge, som i Midt-Norge, på lørdag.

Det bekymret Knut Lockert i Distriktsenergi, interesseorganisasjonen for norske kraftselskap.

– Det vi er vitne til nå, er svært urovekkende. Prisforskjellene er svært store, og i Distriktsenergi er vi overbevist om at en vedvarende situasjon med store prisforskjeller vil utfordre omdømme, sa han da.

Statnett forklarte da at grunnen til forskjellen er at man ikke kan flytte strøm dit man vil, når man vil. Strømflyten mellom nord og sør går ofte gjennom Sverige, men i dag er det ikke full kapasitet på nettet, ifølge Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Ambisjonen til Statnett er likevel å senke forskjellene, og Glette forklarte i helgen at det er store planer og investeringer i nettet i Norge.

Tidlig i høst var det lite nedbør over lang tid som drev strømprisene oppover. Lilleholt advarte i september at det kunne ende med rasjonering, men NVE svarte at det fremdeles var mye vann i magasinene, og ikke snakk om rasjonering da.

I slutten av september ble det meldt store nedbørsmengder, og flere tok da til orde for at strømkrisen kunne være avverget.

Samtidig tok Statnett grep etter tapping av vannmagasinene, og varslet kraftbransjen om at situasjonen var endret fra «normal» til «stram» i deler av Sør-Norge.

Endringen fra grønt til gult var et signal om at situasjonen i kraftsystemet er noe mer utfordrende enn vanlig. Det er likevel et stykke igjen til situasjonen betegnes som anstrengt, slik at det er grunnlag for å sette i verk konkrete tiltak.

I oktober så langt har det kommet to nye årsrekorder for strømprisen.