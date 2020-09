Regjeringen forlenger stipendreglene for studenter med jobb i helsesektoren

Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren får beholde stipendet selv om de tjener for mye i høst, melder kunnskapsdepartementet onsdag kveld.

I dag har Lånekassen et tak for hvor mye en kan tjene før studiestipendet blir redusert.

Men nå foreslår regjeringen å forlenge det foreløpige fritaket fra inntektgrensa ut året for disse gruppene:

Studenter ved universitet, høyskoler og fagskoler som arbeider i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.

Norske studenter i utlandet som enten jobber i helse- og omsorgssektoren i Norge, eller det landet de studerer i.

Politistudenter som arbeider i politiet, eller melder seg til beredskapsarbeid.

Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid knyttet til coronapandemien gjennom Heimevernet, eller Sivilforsvaret.

Studenter med barn vil heller ikke få redusert barnestipendet gjennom behovsprøvingen dersom ektefelle eller samboer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) håper at ordningen gjør at studenter bidrar med det de har, samtidig som de kan være trygge på at de ikke vil gå i økonomisk tap.

– Helse- og omsorgssektoren har fremdeles stort behov for arbeidskraft grunna coronapandemien. Studenter som stiller opp skal slippe å uroe seg for at mye ekstrajobbing skal gå utover stipendet. Derfor foreslår vi å forlenge ordningen som vi innførte i vår, sier Asheim.

Må dokumenteres

For å få gjort om lån til stipend, må studentene vise til jobben de har gjort i løpet av høsten 2020.

Rent praktisk vil det bli gjort en behovsprøving av stipend når Lånekassen i 2021 behovsprøver inntekt fra skatteoppgjøret 2020.

Studenter som har tjent over inntektsgrensen som følge av arbeid i helse- og omsorgssektoren, vil få beskjed om å sende inn dokumentasjon på dette til Lånekassen for å få omgjort deler av studielånet til stipend.

Studenter som får stipend hele året, kan i utgangspunktet tjene inntil 188.509 kroner uten å få redusert støtten, men nå kan altså studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren se bort fra denne grensen.

