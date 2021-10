Saksøkte finansselskap for 2,7 millioner etter å ha fått «dårlige råd»

Feilaktig informasjon og dårlig rådgivning. Det var bakgrunnen for at Sandnes-familien gikk til sak mot selskapet Multi Markets. Familien tapte i retten - og må ut med 345.000 kroner i omkostninger.

Sandnes-familien satset på aksjer og valutaspekulasjon - og tapte det aller meste. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gjennom en periode på fem år investerte Sandnes-familien 2,7 millioner kroner i investeringsrådgivingsselskapet Multi Markets for at de skulle få pengene til å vokse gjennom valutaspekulasjon og aksjekjøp.

Slik gikk det ikke.

Driver eget firma

Familien, som også investerte noe av egenkapitalen i firmaet de eier og driver, tapte det aller meste av pengene - og valgte dermed å gå til sak mot Multi Markets.

Multi Markets AS er et verdipapirforetak som tilbyr konsesjonsbelagte tjenester innen blant annet investeringsrådgivning. De har sitt hovedkontor i Sandnes, men har også kontorer i Kristiansand og Ålesund.

Familiens advokat, Per Asle Ousdal fra advokatfirmaet Bull Årstad, la følgende til grunn i sin påstand:

«Multi Markets AS har foretatt en mangelfull egnethetsvurdering og hensiktsmessighetsvurdering. Skjemaene som ble benyttet, har ikke vært gode nok. Skjemaene gir ikke tilstrekkelig informasjon om produktene. De alminnelige forretningsvilkårene «skyver» risikovurderingen over på kunden. Multi Markets AS har ikke gitt tilstrekkelig informasjon om risiko og hva det innebærer. Saksøkerne skulle blitt bedre informert. Hadde saksøkerne hatt full kunnskap om risiko, ville de ikke investert.

– Tok bevisst risiko

I den ferske dommen fra Sør-Rogaland tingrett kommer det imidlertid fram at Multi Markets frifinnes på alle punkter - og Sandnes-familien dømmes til å betale 345.000 kroner i saksomkostninger.

Retten konkluderer med at Multi Markets ikke har handlet i strid med en profesjonell norm på området – verken i den innledende fasen da kundeforholdet ble etablert og egnethetsvurderingen ble foretatt og risikoinformasjon opplyst, eller løpende i kundeforholdet.

«Multi Markets AS innhentet informasjon om saksøkernes finansielle situasjon. Deres økonomiske situasjon i lys av investeringene var slik at de kunne tåle tap. De hadde fått god informasjon om risiko, både skriftlig og i møter. De hadde fortløpende kontakt med megler i forkant av transaksjonene. Det er ikke sannsynliggjort at det er gitt villedende eller mangelfull informasjon. Saksøkerne kunne når som helst sagt nei til investeringene, men tok en bevisst og kalkulert risiko som de selv må bære», heter det i den ferske dommen.