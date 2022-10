Slipper trolig å skru av varmepumpen. -Fornuften seirer

Et samlet storting ber om at regjeringen utreder strømstøtte til nærvarmeanlegg. Det vil være billigere enn at tusenvis av beboere skrur på panelovnene.

– Fornuften seirer til slutt. Vi ser frem til å få en løsning som både sikrer et viktig enøktiltak enøktiltakFellesbetegnelsen for alle tiltak og elektriske installasjoner som gir deg mest mulig energi for pengene. og som reduserer statens utgifter, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).