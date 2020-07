Grønt lys i Europa – dette dekker reiseforsikringen

Nå kan du reise karantenefritt til de store ferielandene. Dette skjer hvis landet blir rød sone mens du er på ferie.

KAN REISE KARANTENEFRITT: Nå kan nordmenn legge ferien til land som Spania uten å sitte i karantene etter hjemreisen. Her fra Playa de Palma på Mallorca 21. juni. Vis mer Enrique Calvo / X03154

Publisert: Publisert: 10. juli 2020 23:58

Fredag kom utenriksdepartementet og helsemyndighetene med nye råd om reiser i utlandet. Nå åpner store deler av EØS- og Schengen opp for nordmenn uten at de behøver å gå i karantene.

Reiserådene fra myndighetene gjelder fra og med 15. juli. Irgens opplyser at reiseforsikring i henhold til reiserådene i Tryg forsikring vil gjelde øyeblikkelig.

– Altså, reiser du til Tyskland i morgen gjelder reiseforsikringen med en gang selv om rådet fra helsemyndighetene ikke gjelder før 15. juli, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring til VG.

HAR PÅBUDT MUNNBIND: Regionale myndigheter i Catalonia har besluttet å påby bruk av munnbind, for å begrense smittespredning. Her fra stranden i Barcelona 9. juli. Vis mer LLUIS GENE / AFP

Åpner for gjennomreise i rød sone

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Handeland i Europeiske Reiseforsikring bekrefter at de justerer forsikringsdekningen etter myndighetenes råd.

Hvis man reiser til et grønt område med gjennomreise i røde områder, som store deler av Sverige, er man fortsatt dekket av forsikringen.

– Men det forutsetter at man ikke foretar annet enn strengt nødvendige stopp, som dopauser, samt at man ikke har overnattinger, presiserer Handeland.

Fraråder reise til røde områder

Dersom du bestiller reise til et område som er rødt, gjelder ikke reiseforsikringen hverken hos Tryg eller Europeiske.

Hvis det da skulle skje noe med deg på reisen, risikerer du store kostnader.

– Vi fraråder på det sterkeste å reise til land som er røde. Da reiser du uten reiseforsikring, og får ikke dekket tyveri, skader eller sykdom. Heller ikke dersom skaden er coronarelatert, sier Irgens i Tryg.

Kartet med røde og grønne områder vil bli oppdatert hver 14. dag. Forhold og smittesituasjonen kan endre seg raskt.

– Reiser du til et grønt land som blir rødt mens du er der, vil reiseforsikringen gjelde. Da kan man også få dekket ekstraordinære hjemreisekostnader hvis du selv mener det er nødvendig, sier Irgens.

Her er reglene hos Tryg og Europeiske Er landet regnet som «rødt» når du bestiller billett, dekkes ikke avbestilling.

Er landet regnet som «grønt» når du bestiller billett, dekkes avbestilling dersom området skulle bli rødt før avreise.

Er landet regnet som «rødt» ved avreisedato, dekkes ikke reisen av reiseforsikringen.

Er landet regnet som «grønt» ved avreisedato, dekkes reisen av reiseforsikringen.

Reiser man til et land hvor reiserådet ikke gjelder (grønt land), og det innføres reiseråd av norske eller lokale myndigheter mens man oppholder seg der, gjelder reiseforsikringen.

Forsikringsselskapene dekker avbestilling av reiser til utlandet bestilt før 14. mars så lenge utenriksdepartementet fraråder reisen på avreisetidspunktet.

Hvis du kjøper en reise når det er grønt og det blir rødmerket etterpå, dekkes kostnadene flyselskapene ikke dekker. Vis mer vg-expand-down

Dekker både røde og grønne

Reiseforsikringen Frende dekker både grønne og røde land. I røde land er det unntak for coronarelaterte hendelser.

– Hva hver enkelt vurderer som strengt nødvendige grunner til å reise, legger ikke vi oss opp i. De har en avtale og forventer at forsikringen skal gjelde, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen til VG.

Skulle du bli påkjørt, ranet eller knuser noe på reisen, dekkes det som vanlig selv om landet regnes som rødt område.

– Men hvis landet stenger ned eller du blir smittet på reisen, dekkes du ikke av reiseforsikringen, påpeker hun.

kommunikasjonssjef i Frende Forsikring Heidi Tofterå Slettemoen Vis mer Tove Lise Mossestad/Frende

Frende anbefaler alle å følge med på reiserådene fra nasjonale og lokale myndigheter.

– Uansett om du reiser til et rødt eller grønt land, må du være klar over at situasjonen kan endre seg raskt, det kan bli innført restriksjoner, innreise- eller utreiseforbud. Ingen vet hvor stor kapasitet det vil være på intensivplasser på feriestedet, eller hvordan det blir med muligheter for syketransport til Norge fremover, sier kommunikasjonssjefen.

Også Gjensidige opplyser at de dekker skader i områder myndighetene fraråder å reise til – så lenge de ikke er relatert til covid-19.