Stille før «inkassostormen»: – Veksten vil tilta utover høsten

På tross av det bråe virusfallet i økonomien tror inkassoselskapet Lindorff at den store inkassoveksten først vil toppe seg til høsten eller vinteren. Hittil har utviklingen i privatmarkedet vært minimal.

Gjeldsøkonom Morten Trasti i Lindorff venter en massiv inkassobølge blant norske husholdninger som kan toppe seg så sent som på nyåret. Vis mer Lindorff og Jørgen Braastad

Publisert: Publisert: 28. juni 2020 16:28

BNP for fastlands-Norge falt med 11,3 prosent fra februar til april i år. Statistisk sentralbyrå venter at BNP faller med 3,9 prosent i 2020.

Likevel har det kraftige fallet ennå gitt nokså små utslag i Lindorffs arbeidsmengde. Tall fra inkassoselskapet viser at antallet inkassosaker til husholdninger i mai kun økte med 2,3 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Tallet skal bli vesentlig høyere fremover, tror inkassoselskapet. De venter en sterk vekst i inkassosaker de neste månedene, ettersom nordmenns gjeldsnivå har nådd rekordhøyder og virusutbruddet har gitt den største arbeidsledighet siden andre verdenskrig.

– Men bølgen av inkassosaker har ikke kommet ennå. Den kommer snart, og veksten vil tilta utover høsten og vinteren, sier gjeldsøkonom Morten Trasti i Lindorff.

Færre og lavere beløp - ennå

Inkassoselskapet har merket seg et par trender i saksmengden.

– Så langt har vi sett at antallet inkassosaker gikk en del ned i april sammenlignet med samme måned i fjor, og at nivået i mai var omtrent som i fjor. Nedgangen i april skyldes først og fremst at det offentlige sendte færre saker, sier Trasti.

Gjeldsøkonom Morten Trasti i Lindorff venter en massiv inkassobølge blant norske husholdninger som kan toppe seg så sent som på nyåret. Vis mer Lindorff

I tillegg har beløpene som skyldes blitt lavere.

– Det kommer av at saker med store beløp ofte knytter seg til lån på bil eller bolig, hvor det gjerne er sikkerhet på lånet og mulighet for avdragsutsettelse. Saker som tidligere ville gått til inkasso vil nå komme på et senere tidspunkt, sier han.

Les også Eldrebølge i inkassosaker: – De har et annet forbruksmønster enn før

Les også Flere bemanningsbyråer går over ende: 600 ansatte har lønnskrav mot konkursrammet selskap

Tar lengre tid før inkasso

Tidsetterslepet på private inkassosaker gjør at Lindorff forbereder seg på storinnrykk av saker mot høsten og vinteren.

– Selv om det har blitt en brå oppgang i arbeidsledigheten og tilsvarende inntektsnedgang har man i Norge velferdsordninger som har sikret full inntekt for de fleste arbeidstagere i 20 dager etter permttering, i tillegg til at man kan få betalingsutsettelse. Mange har også oppsparte midler de kan flyte på, sier Trasti.

I snitt tar det 45 dager fra betalingskravet forfaller til inkassosak opprettes, slik at etter inkassobølgen begynner å skylle inn over økonomien, kan det ta tid før veksten avtar igjen.

Selv om mange nordmenn har fått mindre disponibel inntekt etter virusutbruddet har inkassosakene latt vente på seg. Nå kommer bølgen, tror Lindorff. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Summerer man alle faktorene kan det ta opptil et år før inkassoveksten når toppen. Det samme så vi under finanskrisen, da det tok bortimot et år fra Lehman Brothers-konkursen i 2008 til toppen i inkassostatistikken var nådd, sier Trasti.

Økning i bedriftsmarkedet

Konkursstatistikken har begynt å tikke oppover igjen, etter nedgang i tiden etter virusutbruddet. Både inkassoselskaper og arbeidsgiverorganisasjonen Virke venter flere konkurser fremover. Før en bedrift går konkurs, går ofte betalingskravet til inkasso.

Les på E24+ (for abonnenter) Dette skjer når en bedrift går konkurs

Les på E24+ (for abonnenter) Her er konkurstegnene du må vite om

I mai økte Lindorffs inkassosaker til bedrifter med litt over 20 prosent.

– Vi ser en annen utvikling for bedrifter enn privatpersoner. Bedrifter har mindre marginer å gå på enn husholdninger, i tillegg til å mangle verktøyene privatpersoner har gjennom velferdssystemet, sier Trasti.

– Mens gjenåpningen av samfunnet fortsetter venter vi at det vil komme flere inkassosaker på bedriftssiden, som vil gi flere konkurser blant norske bedrifter, sier han.

For ordens skyld: Journalisten som har skrevet denne saken hadde i 2017 og 2018 oppdrag i Lindorff gjennom et bemanningsbyrå.

Les også:

Les på E24+ (for abonnenter) Møt Norges konkurskonge

Les også Stadig flere mister jobben på grunn av konkurs

Les også Slutt på fakturaskrekken?