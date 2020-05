Meglersjef: Boligmarkedet tilbake til normalen

Sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener at etterspørselen i boligmarkedet er på bedringens vei.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving mener boligmarkedet fortsetter å overraske. Vis mer CF-Wesenberg

Oppdatert: 24. mai 2020 14:11

Norges Eiendomsmeglerforbund-sjef Carl O. Geving melder at etterspørselen i boligmarkedet nærmer seg mer normale nivåer igjen.

Ifølge Geving er det flere forhold som har gitt positive utslag på etterspørselen, men han trekker særlig fram den lavere arbeidsledigheten og ikke minst den lave utlånsrenten.

– Det at utlånsrentene er historisk lave styrker kjøpekraften til flertallet av nordmenn, sier NEF-sjefen til E24.

I tillegg trekker han frem viktigheten av at utlånspraksisen hos bankene har pågått som normalt under coronapandemien.

– Bankene er solide og de tåler langt bedre tap i næringslivet i dag enn det vi har erfart tidligere. Det betyr at utlånspraksisen har i stor grad vært som normalt, med tilfredsstillende tilgang på nye lån og mellomfinansiering, noe som er kjempeviktig for å opprettholde dynamikken i boligmarkedet, sier Geving.

Mer optimistisk

I en april-måned som ble sterkt påvirket av coronaviruset var det ventet at boligprisene skulle falle, derimot ble tallene for april vesentlig bedre enn ventet.

Boligprisene ved utgangen av april var 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

Boligtallene for mai har ennå ikke kommet, men prognosene til Norges Eiendomsmeglerforbund tyder på at prisene vil fortsette å holde seg godt i mai.

– Det legges ut en del færre boliger for salg under krisen, men salget er godt og tilbudssiden øker derfor mindre enn normalt for årstiden. Det er naturlig å forvente et litt lavere omsetningsvolum, men boliger selges i stor grad rundt prisantydning og oftere over enn under, sier Geving.

– Det har gått langt bedre enn det vi hadde forventet oss da coronapandemien traff for fullt i mars.

Geving legger til at mye av usikkerheten som oppsto i markedet i mars har avtatt i tråd med den gradvise gjenåpningen av samfunnet og den lavere arbeidsledigheten.

– Dette gir optimisme og høyere forventninger til egen økonomi og boligmarkedet.

Nejra Macic, sjeføkonom Prognosesenteret Vis mer Foto: Cicilie S. Andersen, E24

Ennå usikkert

Sjeføkonom i Prognosesenteret Nejra Macic er ikke overrasket over hvordan bruktboligmarkedet har hittil klart seg etter at coronapandemien traff landet, men advarer at det er for tidlig å konkludere med noe helt ennå.

– Jeg vil si at boligmarkedet til nå har vært stabilt, men vi kan ikke utelukke at hele corona-effekten er tatt ut, sier Macic til E24.

– Det kan hende at vi får litt svakere prisutvikling i mai ved at boliger som ikke ble solgt i mars og april kommer ut på markedet igjen, men denne gangen til en lavere pris. En slik effekt kan påvirke prisutviklingen, men det gjenstår å se.