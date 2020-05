Lokale priskriger gir billigere bensin og diesel

På Ryen i Oslo fikk du mandag morgen diesel for 10,34 kroner literen og bensin for under tolv kroner. Circle Ks veiledende priser er imidlertid 5 kroner mer.

LAVT: Klokken 09.48 kostet en liter diesel bare 10,34 kroner på YX på Ryen i Oslo. Vis mer Foto: Stella Bugge/VG

Publisert: Oppdatert: 11. mai 2020 20:31 , Publisert: 11. mai 2020 19:01

På den andre siden av Ryenkrysset for XYs diesel-utsalg for 10,34 kroner, fikk man samtidig en liter diesel for 10,54 kroner på Esso.

Til sammenligning ligger Circle Ks veiledende drivstoffpriser mandag på 15,40 kroner literen for bensin, og 14,86 kroner for en liter diesel.

– De lave bensinprisene skyldes i stor grad lokale priskriger, kombinert med at kostprisene i det internasjonale markedet for ferdigraffinerte produkter har presset prisene ned, sier kommunikasjonssjef Knut Hansen i Circle K.

Han forklarer at prisene nå varierer veldig fra sted til sted i Norge.

Lørdag skrev blant annet Aftenbladet om rekordbillig bensin og diesel i Stavanger, på henholdsvis 10,59 og 9,79 kroner.

– Hvorfor er det lokale priskriger nå?

– Det er et godt spørsmål, men det blir spekulativt å prøve å utdype. På generelt grunnlag kan vi si at når den ene aktøren begynner å sette ned prisene, må de andre følge etter, sier Hansen.

– Det er ingen som kan ligge med høyere pris enn konkurrenten borti gaten, slik fungerer konkurransen disse mikromarkedene.

Også veiledende har falt

– Bensin- og dieselprisene er så synlige langs norske veier at det er lett for kundene å forholde seg til nivået rundt omkring i Norge, sier Hansen.

Likevel er Circle Ks veiledende priser altså opptil flere kroner høyere enn de man kan se ute langs veiene mandag.

– Men de veiledende prisene har også gått veldig mye ned siden februar, i dag cirka 2 kroner på bensin og halvannen krone på diesel siden slutten av februar, sier Hansen.

Konkurranse: På den andre siden av Ryenkrysset i Oslo solgte Esso diesel til 10,54 kr per liter. Vis mer Foto: Stella Bugge/VG

Les også Bensinprisen har ikke vært lavere på to år

Da E24 omtalte drivstoffprisene 30. mars, var de på det laveste nivået på to år. Siden da har bensinprisen vært helt nede på 15,05 kroner literen, men har altså kommet opp igjen 35 øre siden det aller laveste nivået i april.

Drivstoffprisene i Norge påvirkes av en rekke forhold i tillegg til oljeprisen. Både prisen på råolje, tilbud i markedet, etterspørsel og dollarkursen spiller inn, har Hansen tidligere forklart.

Oljepris på vei opp

Ved utgangen av februar var oljeprisen rundt 50 dollar fatet, hvor den nå går for like over 30 dollar. I løpet av april var oljeprisen helt nede i under 20 dollar fatet, men den steg igjen da Opec+-kuttene trådte i kraft.

Samtidig har flere europeiske byer kommet ut av nedstengning og restriksjoner, og etterspørselen har så smått begynt å hente seg inn.

Etterspørselen fra for eksempel fly og annen transport er ventet å ta seg kraftig opp etter en kollaps i etterkant av coronaviruset og påfølgende smitteverntiltak.

Flere land, inkludert Norge, kutter i oljeproduksjonen, noe som også kan bidra til å løfte prisen.