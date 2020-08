Kredinor venter å tape 180 mill. i inntekter årlig på kutt i gebyrer

Et av Norges største inkassoselskaper velger derfor å legge ned to av sine kontorer.

Kredinor-direktør Tor Berntsen mener det er urovekkende for inkassoselskapets inntekter at antallet saker det mottar faller kraftig. Vis mer Jo Michael

Publisert: Oppdatert: 31. august 2020 19:06 , Publisert: 31. august 2020 18:44

Kredinor må snu seg rundt i lys av at regjeringen i juni besluttet å halvere inkassosalærer og sette ned purregebyrer fra 1. oktober i år.

Det fremgår i en intern e-post sendt til de ansatte mandag, som E24 har fått tilgang til.

Det anslåtte inntektsbortfallet på 180 millioner kroner tilsvarer rundt 25 prosent av den årlige omsetningen til Kredinor.

I e-posten skriver Kredinor-sjef Tor Berntsen at inkassoselskapet legger ned kundeservicekontoret i Trondheim og avdelingskontoret i Hamar, som en direkte konsekvens av endringen.

«Noe vi opplever som urovekkende for våre inntekter er at antallet saker vi mottar har gått kraftig ned. Vi analyserer nå markedet for å få et best mulig grunnlag for å mene noe om antallet saker vi vil motta videre i 2020 og i 2021. Et redusert saksantall vil føre til lavere inntekter for oss», skriver han.

Les også Spetalen reduserer Frontline-short

– Vet ikke hvordan dette vil gå fremover

Berntsen bekrefter informasjonen overfor E24 og legger samtidig til at Kredinor har reforhandlet avtaler med oppdragsgivere som ligger an til å medføre en årlig inntektsøkning på 50 millioner kroner.

– Foreløpig er ikke dette en voldsom endring, men det er ille for dem det gjelder og det er aldri hyggelig å motta en sånn melding. Vi vet ikke hvordan dette vil gå fremover, både knyttet til forskriftsendringen, men det er også et lovforslag som skal komme og potensielt kunne kutte inntektene våre mer.

– Det kan bli veldig dramatisk, selv om det ikke er spesielt dramatisk nå, sier Berntsen til E24.

Ifølge Kredinor-sjefen er det 5 stykker som blir rammet i Hamar og 13 stykker i Trondheim.

I e-posten E24 har fått tilgang til opplyser Kredinor at de ansatte ved Hamar-kontoret vil bli overført til Oslo, dersom de ønsker det.

«De som slutter vil også tilbys sluttpakker og motta eventuell bonus på like vilkår som andre», heter det i e-posten.

Les på E24+ Bjørn Kjos’ private drama: - Unner ikke min verste fiende å oppleve det

Flere endringer

Regjeringen satte ned purregebyrer og inkassosalærer fra 1. oktober i en hast på grunn av coronaviruset.

Blant endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav på opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert.

– Vi halverer nå gebyrene for purringer og inkassovarsler og for småkravssalærene. Det er ingen tvil om at folk har betalt for mye, og det har det vært viktig for meg å ta tak i, uttalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland da endringene ble kjent.

– Vi er i gang med et omfattende arbeid med inkassoregelverket og har sendt en helt ny lov og forskrift på høring. Siden det vil ta tid før dette kan tre i kraft, har vi nå i første omgang fått redusert gebyrene og salærene folk må betale, la hun til.

Les også Stille før «inkassostormen»: – Veksten vil tilta utover høsten

Les på E24+ Veien til den hellige gral: Slik timer du aksjemarkedet

Her kan du lese mer om Coronaviruset Kredinor Coronaviruset