Norges Bank snur om boligmarkedet: – Boligprisveksten har vært langt sterkere enn ventet

Sentralbanken venter at boligprisene stiger med 2,7 prosent i år og fire prosent vekst neste år, etter å ha spådd nedgang for en måned siden. Rekordlav rente bidrar til oppgangen.

Boligprisene skal likevel opp i år, tror Norges Bank. Dette er et oversiktsbilde fra Bergen. Vis mer Marianne Løvland / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 18. juni 2020 11:00 , Publisert: 18. juni 2020 10:16

Saken oppdateres.

Anslagene kommer frem i Norges Banks pengepolitiske rapport, som gis ut samtidig med at Norges Bank kunngjorde at renten blir stående på rekordlave null prosent.

«Sammenlignet med i mai er anslagene for boligprisveksten oppjustert. Det skyldes at boligprisveksten har vært langt sterkere enn ventet, og at arbeidsledigheten ser ut til å avta raskere enn tidligere anslått», skriver Norges Bank i rapporten.

For bare en måned siden ventet sentralbanksjef Øystein Olsen at boligprisene skulle falle med 1,8 prosent i år. Det har vært krevende å lage prognoser og analyser etter nedstengningen av Norge grunnet coronasmitte. Sentralbanken understreker også dette i sin pengepolitiske rapport.

Kan gi ny boom på sikt

«Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i boligmarkedet», skriver banken.

«Dersom arbeidsledigheten blir høyere enn vi legger til grunn og usikkerheten øker, kan boligprisveksten bli lavere enn ventet. På den annen side kan aktiviteten i norsk økonomi ta seg opp raskere enn vi ser for oss. Historisk lave utlånsrenter kan da øke risikoen for at veksten i boligprisene og gjeld skyter fart», legger Norges Bank til.

Det kan i så fall skape nye bekymringer for ubalanser i økonomien. For noen år siden var Norges Bank svært bekymret for de raskt økende boligprisene og den høye gjeldsveksten i befolkningen.

Mer bekymret i mai

Bakteppet for at Norges Bank ventet nedtur i boligprisene for bare én måned siden var at aktiviteten i boligmarkedet avtok, og boligprisene falt.

«Utviklingen i boligmarkedet snudde imidlertid raskt, og i april og mai var boligprisene høyere enn ventet. Den sterke prisveksten i mai hentet inn det meste av prisfallet fra mars og april», skriver banken.

«Lave renter og redusert tilbud bidrar til å løfte boligprisveksten. I motsatt retning trekker fortsatt høy arbeidsledighet og lavere befolkningsvekst», påpeker banken.

Oppgang i boliginvesteringer i 2021

Banken tror imidlertid fortsatt at investeringene i nye boliger vil avta i 2020. Boligbyggingen skal falle med 9,4 prosent i år, tror banken. Det er et noe mindre fall enn det banken ventet i mai, men fortsatt en kraftig nedtur.

«Igangsettingen av nye boliger avtok i april og svakere nyboligsalg i vår bidrar trolig til å redusere igangsettingen ytterligere de neste månedene. Vi anslår derfor et videre fall i boliginvesteringene», skriver Norges Bank.

I 2021 skal derimot boliginvesteringene opp med 2,2 prosent, og året etter skal de opp med 4,8 prosent tror sentralbanken.

«De neste årene ser vi for oss at høyere boligpriser bidrar til at boliginvesteringene tar seg opp igjen. Anslagene for de to neste årene er oppjustert som følge av at vi venter høyere boligprisvekst enn tidligere og at det er tegn til at salget av nye boliger har tatt seg noe opp i mai», skriver banken.

