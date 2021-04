Dom om «Olga-svindel» ankes med Forbrukerrådets hjelp

Den 75-årige kvinnen som tapte mot Sparebank1 i saken om såkalt Olga-svindel, får hjelp av både et advokatfirma og Forbrukerrådet i ankebehandlingen.

En eldre kvinne ble lurt til å oppgi personnummer, BankID-kode og passord til svindlere. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB

Ifølge Dagens Næringsliv vil to advokater i firmaet Kluge ta saken som «no cure – no pay».

Samtidig garanterer Forbrukerrådet for kvinnens eventuelle sakskostnader til motparten.

Metoden kalles «Olga-svindel» fordi den retter seg mot eldre. Svindlerne ringer opp kundene, sier de er fra banken deres og forsøker å hente ut koder, passord og sensitive opplysninger.

– Vi synes at bankens standpunkt er svært strengt og at dette er et spørsmål som fortjener å bli prøvet i høyere instanser, sier advokat Amund Noss.

– Kjernen i Forbrukerrådets virksomhet

– Tematikken berører kjernen i Forbrukerrådets virksomhet. Dette er én forbruker som står mot en stor bank med store økonomiske muskler, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

–I tillegg oppstår det økonomiske tapet fordi forbrukeren er utsatt for målrettet svindel, legger hun til.

Oppga info på telefon

Ifølge dommen oppga kvinnen personnummer, BankID-kode og passord ni ganger over telefon. Retten mente hun handlet forsettlig ved å oppgi informasjonen og at hun dermed brøt vilkårene i kundeavtalen. Kvinnen må ifølge Glåmdal tingrett bære tapet på over 150.000 kroner selv.

Hun brakte Sparebank1 inn for retten da banken valgte ikke å følge en avgjørelse fra Finansklagenemnda. Nemnda ga henne medhold i at banken skulle erstatte tapet.

Banken står på sitt

Sparebank1 holder fast ved at tingrettens dom er riktig.

– Vi konstaterer imidlertid at motparten har valgt å anke saken og vi vil forholde oss til det på vanlig måte, sier juridisk direktør Bjørn Ove Myhrsveen til Dagens Næringsliv.

Finansklagenemnda har opplyst til NTB at tolv saker om «Olga-svindel» er ferdigbehandlet i nemnda. Klagerne har under dissens fått medhold i elleve saker. Den siste klagen ble avvist på grunn av uklart faktum.

