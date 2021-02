Unge på boligjakt: – Ikke så gøy å være kjøper nå

Flere på boligjakt opplever høye priser og budrunder som skyter fart, på grunn av få leiligheter og mange om beinet. – Det er sørgelig lite boliger ute, sier boligtopp.

MANGE PÅ VISNING: Megler Wissam Bader merker at det kommer flere på visning for tiden. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Tyra Kristiansen Stave

Fredrik Solstad (foto)

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

19 stykker var påmeldt til visning i en toroms leilighet på Grünerløkka torsdag kveld og enda flere var påmeldt til visning nummer to søndag.

– Man får mange flere på visning enn man gjorde for tre eller fire måneder siden, sier eiendomsmegler for boligen, Wissam Bader, i DNB Eiendom.

Han sier det er få boliger på markedet, og at det presser prisene oppover.

I 2020 steg prisene i Oslo 12 prosent, og oppgangen fortsatte på nyåret. Da steg boligprisene i hovedstaden 2,6 prosent.

– Alle boliger jeg har solgt i 2021, har gått over prisantydning, sier Bader og legger til at han tror det er fordi det har vært flere budgivere enn han er vant til.

Vanligvis er to eller tre personer med i budkampen, mens det nå ofte er vanlig med fem eller seks budgivere som er med lenge i runden, forteller han.

fullskjerm neste Haakon Rølmann og Ine-Sofie Smedmoen Kristiansen er på jakt etter sin første bolig. 1 av 3 byoutline Fredrik Solstad / Fredrik Solstad

– Litt bittert

To av dem som merker høyere priser og at flere leiligheter går over prisantydning er Haakon Rølmann (29) og Ine-Sofie Smedmoen Kristiansen (27) som er på visning på Grünerløkka.

– Det er ikke så gøy å være kjøper og ikke selger nå, sier Rølmann.

De har akkurat startet jakten på sin første bolig og er på sin tredje visning etter at de fikk finansieringsbevis.

– Én ting er å kjøpe og selge i samme marked, men å kjøpe i dette markedet er ikke veldig gunstig, mener han.

Paret har fulgt med på markedet en stund, men har ikke hatt mulighet for å kjøpe før nå.

– Det er litt bittert, sier Rølmann.

Han forteller om venner som kjøpte leilighet for et halvt år siden, og fikk kloen i større leiligheter for under det som er prisantydning på leilighetene de ser på nå.

MANGE SOLGTE I DESEMBER: Eiendomsmegler Wissam Bader i DNB Eiendom tror mange solgte leiligheten sin før jul heller enn å vente til januar. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Mange kjemper om få boliger

– Markedet er veldig bra for dem som selger nå, mye fordi det er mange kjøpere som kjemper om de relativt få boligene som ligger ute, sier Bader om Oslo-markedet.

Én av grunnene til at det er så få boliger på markedet nå er det Bader kaller et «ekstremt» desembersalg.

– Stadig økende boligpriser i høst resulterte i at folk som satt på gjerdet og egentlig skulle vente med å selge til januar, heller valgte å selge før jul, sier Bader.

Også administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) påpeker at det er høy etterspørsel og mange om beinet på få leiligheter.

– Det er sørgelig lite boliger ute i forhold til hva man normalt ville forvente, sier Geving.

Han følger visningsvolumet i bruktboligmarkedet fra uke til uke. I januar og februar har han sett at antall visninger i Oslo på søndager har ligget på rundt halvparten av et normalår.

Antallet søndagsvisninger de siste månedene har ligget på rundt 300 i Oslo.

– Det er lite i en stor by, og det laveste visningsvolumet for januar og februar jeg har registrert, sier NEF-sjefen.

FÅ BOLIGER: Boligkjøpere har lite å velge i for tiden, og det har vært et lavt antall visninger i januar og februar. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Ganske umulig

– Akkurat nå føles det ganske umulig, sier Kristoffer Stokkerud (25) om å kjøpe leilighet i Oslo.

Han har solgt en leilighet han eide sammen med broren sin og anslår at han har vært på 15 visninger siden nyttår.

UMULIG: Kristoffer Stokkerud opplever at budrundene skyter fart og at boliger blir kuppet. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Jeg har hatt en tanke om å legge inn bud på tre av dem, men alle skjøt av gårde, sier Stokkerud.

To visninger han hadde meldt seg på, fikk han aldri anledning til å dra på fordi de ble solgt før den ordinære budrunden.

– Veldig mye av det jeg har lyst på, ender med gå veldig mye over prisantydning, eller så blir det kuppet før man i det hele tatt får sett leiligheten, sier Stokkerud.

E24 har tidligere skrevet om meglere som fortviler over boligkupping i hovedstaden. Geving i NEF forstår at det er mange som er fortvilte i dagens boligmarked.

– De ser at de ikke når opp i budrunder, og mange forsøker å kuppe. Det har vi sett mye mer enn vanlig av i hele januar og februar, sier Geving.

SØRGELIG LITE: Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har aldri sett så få visninger i januar og februar. Vis mer byoutline Odin Jæger/ VG

– Fir litt på kravene

Anne Line Hageberg Bedin (31) hadde vært på ni visninger den siste uken da hun dukket opp på visning på Grünerløkka.

Hun flyttet til Oslo for et år siden og har allerede solgt leiligheten sin i Bergen, men merker at det er dyrere i Oslo.

SER ETTER BOLIG: Anne Line Hageberg Bedin har vært på ni visninger den siste uken. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Det er nesten så jeg lurer på å flytte hjem og kjøpe hus i Bergen i stedet, spøker hun.

Bedin har brukt det siste året i hovedstaden på å bli kjent med hvilket område i byen hun har lyst til å etablere seg i. For henne er en praktisk beliggenhet viktigere enn at leiligheten er «fresh og ny».

Hun følger dermed ett av rådene Geving kommer med til dem på boligjakt med begrenset økonomi:

– Fir litt på kravene, sier Geving og legger til at man bør tenke på hvilke kvaliteter man er opptatt av i en bolig.

Han mener det er viktig å ikke la seg stresse av et bilde av at det er veldig viktig å komme seg inn i markedet. Han påpeker også man bør tenke langsiktig når man skal kjøpe for å bo i en leilighet fordi det koster penger å kjøpe og selge bolig.

NEF-sjefen tror også man bør se seg om etter bosted litt uten for Oslo. Det gjelder også når man leier.

– Ikke lei altfor dyrt. Man trenger ikke bo på Majorstua, der det er dyrere, sier Geving og anbefaler å heller bygge seg opp egenkapital til bolig.

HEV SEG PÅ: Boligselgerne Serine Kirkebø Landa og Eóin Falconer skulle bruke tid på å kikke etter ny leilighet, men turte ikke gå glipp av leiligheten de fant. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Heldige som er inne på boligmarkedet

Serine Kirkebø Landa og Eóin Falconer, som selger leiligheten på Grünerløkka, begynte å se etter ny leilighet da behovet for et ekstra kontor meldte seg under coronapandemien.

Planen var å bruke litt tid på å kikke, men alt gikk raskere enn planlagt.

– Sånn som markedet er nå føler man at man går glipp av noe hvis man ikke slenger seg på, sier Landa.

Paret kjøpte ny leilighet før de la ut toromsleiligheten på Grünerløkka for salg.

– Det var litt skummelt, sier Landa, og påpeker at de gjerne vil kjøpe og selge i samme marked.

Da Landa og Falconer kjøpte leiligheten i 2018 betalte de 3,3 millioner kroner for den, 300.000 over prisantydning. Hvis leiligheten selges til prisantydning neste uke har de fått en oppgang på en halv million kroner på tre år.

– Vi er veldig heldige som er inne på boligmarkedet. Det er deilig å slippe å komme inn i markedet fra «scratch» nå, sier Landa.

