Milliardær døde i 2009: Høyesterett med klarsignal for arvesøksmål på 73 millioner

Raymond Kalley har fått grønt lys for å ta de andre arvingene etter avdøde Egil Braathen til retten i Norge. Enken Pauline Braathen er klar på at ektemannen ikke ville tilgodesett Kalley med 73 millioner dersom han visste alt.

VANT FREM: Raymond Kalley hadde tidligere et tett forhold til Pauline Braathen, som hennes økonomiske rådgiver. Etter mannens død har hun vitnet mot at Kalley skal få 1/16 av milliardarven. Vis mer byoutline Privat, med godkjenning fra Pauline Braathen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Høyesterett holder døren åpen for Raymond Kalley. Mannen med adresse i Sør-Afrika er tilgodesett med 1/16 av arven til den avdøde eiendomsmagnaten Egil Braathen, men har ennå ikke har fått pengene utbetalt, 12 år etter Braathens død.

I en fersk dom forkaster Høyesterett anken fra 13 andre arvinger. De mente at saken om Braathens arv ikke kan behandles av en norsk domstol fordi Braathen bodde i Sveits ved sin død.

Tingretten ga dem medhold, mens lagmannsretten snudde.

Høyesterettsdommerne er enige med sistnevnte. Dermed er det mulig for Raymond Kalley å ta de øvrige arvingene til retten i Norge. Han er den eneste som ikke har fått utbetalt sin del av arven, på omtrent 73 millioner kroner.

– Vår klient er selvsagt tilfreds med å ha fått fullt ut medhold i Høyesterett, som enstemmig kom til at norske domstoler har domsmyndighet i saken. Det som nå vil skje, er at saken vil bli sendt tilbake til Oslo tingrett for videre behandling der. Formålet med rettssaken er at vår klient skal få sin rettmessige del av arven, sier advokat Halvard Helle, som sammen med Schjødt-kollega Marie Nesvik representerer Kalley.

Det var sistnevnte som førte saken for Høyesterett.

– Svært overraskende

Egil Braathens engelske enke Pauline Braathen sier hun er svært overrasket over at Høyesterett nå har gitt Kalley medhold.

– Etter ti år med rettstvist i Sveits, en sak som ennå ikke er avsluttet, forbløffer det meg at de samme forholdene kan bli prøvd for retten på nytt i Norge, skriver hun i en e-post til E24.

Pauline Braathen og Egil Braathen var gift i 46 år. Vis mer byoutline Privat

Pauline Braathen er ikke en del av saken som har vært til behandling i Høyesterett, men deler de øvrige arvingenes syn: Mannen som lenge var hennes økonomiske rådgiver bør ikke få arve penger fra ektemannen.

– Egil ville uten tvil ha fjernet Raymond Kalley fra testamentet om han hadde visst om hans oppførsel, sier Pauline Braathen.

De saksøkte arvingenes advokat Claus Brynildsen kommenterer at hans klienter i den videre behandlingen av saken vil fastholde at Raymond Kalley ikke er arveberettiget.

Kalleys advokat Hallvard Helle svarer at han ikke ser noen grunn til å kommentere motpartens syn på testamentets gyldighet.

– Dette spørsmålet vil nå endelig få en ryddig avklaring i det norske rettssystemet, påpeker han.

Tapte i Sveits

Grunnen til at Raymond Kalley ikke har fått arven på rundt 73 millioner kroner er fordi de øvrige arvingene, samt testamentfullbyrder Ståle Kihle, mener at Kalley har underslått betydelige midler fra Braathen.

Kalley var på 90-tallet ansvarlig for flere millioner av Braathens kroner, plassert i to truster registrert på Caymanøyene.

Spørsmålet om testamentets gyldighet er allerede blitt behandlet i Sveits hvor dødsboet er registrert.

Der vant de øvrige arvingene frem. Med utgangspunkt i norsk arvelov kom den sveitsiske domstolen frem til at Raymond Kalley ikke skal ha krav på 1/16 av arven.

Kalleys anke ble forkastet av den sveitsiske ankedomstolen, men dommen er ennå ikke rettskraftig, ifølge Høyesterett.

Advokat Ståle Kihle (t.v.) fikk jobben med å fordele Braathens arv ut ifra testamentet. Halvard Helle representerer Raymond Kalley som i en testamentdisposisjon er tilgodesett med 1/16 av arven. Vis mer byoutline Foto: Heiko Junge/Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix. Montasje: E24

Et spørsmål om 350.000 dollar

Den sveitsiske saken baserer seg i stor grad på en sivilrettslig dom fra Caymanøyene som slår fast at Raymond Kalley, i sin rolle som ansvarlig for Braathens truster, har brutt med tilliten han fikk som Braathens «trustee».

Kjernen i saken er arbeidet Kalley gjorde for Braathen da sistnevnte på 90-tallet opplevde å bli lurt til å investere over en million dollar i et amerikansk firma ved navn The Winner’s Edge UC’WIN System Corp.

I en avtale mellom de to fra 1998 går det frem at Kalley skulle få 20 prosent av pengene de klarte å få tilbake. Denne totalen kom til slutt på en million dollar, men ifølge dommen fra Caymanøyene skal Kalley ha sørget for at han selv ble sittende igjen med over halvparten av pengene.

Til tross for gjentatte forespørsler har den tiltalte aldri lagt frem dokumentasjon som viser at regnskapet er i henhold til avtalen om at han skulle få 20 prosent, står det i dommen.

Den konkluderer med at Kalley har beriket seg selv med over 350.000 dollar som tilhørte Egil A. Braathen, en konklusjon som ifølge Kalleys advokat Halvard Helle er basert på feilaktigheter.

Synlig Barcode-arv

Egil Braathen ble på 80-tallet kåret til landets tredje største eiendomsmagnat av magasinet Kapital. Han vokste opp i Oslo og døde på Gran Canaria i 2009, fem år etter han ble diagnostisert med Alzheimers sykdom.

Braathen var da norsk statsborger med registrert bosted i Sveits. Milliardformuen mannen etterlot seg var plassert dels i fast eiendom i Norge, dels i utenlandske banker, særlig i Luxembourg og Sveits.

Karrieren hans startet som eiendomsinvestor, men Braathen utviklet seg med tiden til å bli en mer rendyrket finansmann.

I 1983 var han ifølge magasinet Økonomisk Rapport milliardær, som eier av 20 selskaper og 40 eiendommer.

I dag er arven etter Egil A. Braathen synlig først og fremst for Oslo-beboere. Eiendomsselskapet Braathen Eiendom eier tre av de gjenkjennelige Barcode-høyhusene i Bjørvika i Oslo.

Konsernets eiendommer var i årsregnskapet for 2019 verdsatt til 3,91 milliarder kroner.

Publisert: Publisert: 21. februar 2021 15:02 Oppdatert: 21. februar 2021 15:13