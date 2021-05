Regjeringen kan gå på pensjonssmell i Stortinget

Regjeringen vil øke den løpende alderspensjonen med 3,58 prosent. For dårlig, mener LO, Pensjonistforbundet – og et flertall på Stortinget.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tilbyr pensjonistene 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør.

Regjeringens måte å regulere pensjoner på gir pensjonistene en tusenlapp mindre i året å rutte med, hevder leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen. Han vil ikke undertegne årets trygdeoppgjør.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la torsdag regjeringens tilbud til pensjonistene på bordet: 3,58 prosent økning av den løpende alderspensjonen.

Det er 0,25 prosentpoeng lavere enn kravet fra Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i oppgjøret, som på forhånd hadde krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene.

Skuffet

Årets trygdeoppgjør er det første etter at Stortinget i februar vedtok et nytt system der pensjonene skal reguleres som et snitt av pris- og lønnsvekst.

Både LO og Pensjonistforbundet uttrykte klar skuffelse da tilbudet ble lagt fram.

– Vi mener pensjonistene burde fått mer enn det regjeringen tilbyr, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Hun peker på at regjeringens tilbud ikke fullt ut kompenserer etterslepet fra i fjor, da reguleringene av alderspensjonen endte 1,4 prosentpoeng under den reelle lønns- og prisveksten.

I år er lønns- og prisveksten anslått å bli rundt 2,4 prosent.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen vil på sin side ikke undertegne oppgjøret, men krever en uenighetsprotokoll. Det samme har forbundet gjort en rekke tidligere år.

– Vi mener etterslepet pensjonistene skulle hatt for i fjor, må kompenseres fullt ut, sier han til NTB.

Støtte fra flertall på Stortinget

Han får gehør for kravet hos Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet. Det ligger dermed an til at dette vil få flertall når saken kommer opp i Stortinget senere denne våren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på at årets trygdeoppgjør tar utgangspunkt i en helt ny modell.

– Et negativt etterslep er urimelig når vi skal ha en ny start. Det vil være helt feil i et system som skal være mer rettferdig, at vi begynner med en urettferdighet. Derfor er det rimelig å kompensere pensjonistene i år, sier han til NTB.

Det samme vil Senterpartiet gå inn for, får NTB opplyst.

SV: Uforståelig

SV mener bestillingen fra Stortinget om å kompensere pensjonistene for tapt kjøpekraft, har vært tydelig.

– Det er uforståelig at regjeringen ikke følger dette opp fullt og helt. SV mener etterslepet fra i fjor må tas igjen og vil gå inn for dette i Stortinget. Her styrer regjeringen mot et nederlag, slår SV-leder Audun Lysbakken fast.

Også Frp er skuffet over regjeringen.

– Vi støtter Pensjonistforbundet fullt ut og vil foreslå at pensjonistene skal få den inntektsutviklingen Stortinget la til grunn, og som de derfor har krav på når saken nå skal behandles i Stortinget, sier Frp- eder Sylvi Listhaug.

Uenige om kompensasjon

Isaksen mener på sin side at ulikheten mellom tilbud og krav skyldes forskjellige måter å regne på.

– Motparten har lagt etterslepet på 1,4 prosentpoeng på toppen. Det vi har gjort, er å bake dette inn i lønnsveksten, sier han til NTB.