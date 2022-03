Naf mener drivstoffavgiften må settes ned

Bensin- og dieselprisene når stadig nye høyder. Nå må regjeringen ta grep før prisøkningen kommer helt ut av kontroll, mener Naf.

Flere steder har prisene steget til over 25 kroner per liter, og kraftkrisen i Europa samt et marked i ubalanse forsterker prisøkningen, påpeker kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Norges Automobil-Forbund (Naf).

– Staten må ta kontroll over situasjon gjennom offensiv bruk av statlige virkemidler. Avgiftene må kraftig ned, sier Ryste.

Hun påpeker at en literpris på 25 kroner består av rundt 40 prosent avgifter, noe regjeringen kan og må gjøre noe med nå, mener hun.

– Vi får mange henvendelser fra Naf-medlemmer som rammes av de høye drivstoffprisene. Mange er opprørte og mener avgiftene til staten nå må settes ned for å dempe prispresset, sier hun.

