DNB-kortbruk: Oslo-folk la igjen mest i utlandet i sommer

Tall på kortbruk fra DNB viser at nordmenn har lagt igjen én milliard kroner i utlandet denne sommeren. Aldersgruppen 60–79 har økt pengebruken mest, og folk fra Innlandet har brukt minst.

Spania har vært et populært reisemål for nordmenn i sommer. Bildet er fra en strand litt utenfor Marbella. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Oslo-beboere har vært desidert mest reiseglade, og kunder herfra står for den høyeste andelen. De har jevnt over brukt dobbelt så høy andel av feriebudsjettet i utlandet enn alle andre. Mens de som har lagt igjen minst er folk fra Innlandet, sier Ine Oftedahl, DNBs direktør for datatransformasjon til E24.

Oslo-kundene står for 312 millioner av den ene milliarden som er brukt i utlandet i uke 25 til 31.

Direktøren har flere hypoteser om hvorfor Oslo-borgere har brukt mest penger utenfor landets grenser:

– Det har vært harde nedstengninger i Oslo som kan ha gjort at reiselysten har økt mer her. I tillegg så er det kort vei til flyplass.

Ine Oftedahl er DNBs direktør for datatransformasjon. Vis mer

Folk i alderen 60–79 er de som har økt pengebruken sin mest i prosent fra fjoråret, og som ligger nærmest normalen fra 2019.

– Det henger nok i stor grad sammen med at folk i denne aldersgruppen er fullvaksinerte.

DNB sier de ser at folk har brukt penger i mange av de populære ferielandene, som Hellas og Spania. Aller mest penger har nordmenn brukt i Sverige.

Les også Har lagt igjen 629 mill. i utlandet i sommer: – Sammenheng mellom vaksinestatus og kortbruk

Har ikke rammet sparekontoen

Oftedahl sier nordmenn har 20 prosent mer penger på kontoene sine i dag enn i 2019, og at det gjelder for alle inntektsgruppene.

– Vi brukte mer penger gjennom sommeren i år, enn i et normalår. Vi er fortsatt i en pandemi, og klarer å holde på bufferen, sier hun.

Med andre ord så har folk brukt mer penger enn vanlig, samtidig som de har spart.

– Hvordan har de klart det?

– Det skyldes nok en nedgang i faste utgifter, som kostnader som fritidsaktiviteter og ulike abonnement. Regningsutgifter går ned, og man får dermed mer å rutte med, sier Ine Oftedahl.

Les også DNB-kortbruk: Stranda er «turistkommune nummer én»

Merker økt etterspørsel

Flyselskapet Norwegian har siden påske hatt en økning i antall bookinger fra uke til uke.

– I starten av juli tok salget av flyreiser seg veldig opp, og vi var veldig glade for å se at vi da mottok det høyeste antall av bestillinger siden det i mars 2020 ble erklært pandemi, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari i Norwegian.

Tall fra flyselskapet viser at over 225.000 passasjerer fløy med Norwegian i juni, og måneden etter gjorde mer enn 695.000 det samme. Dette gjelder både utenlands- og innenlandsreiser.

– For disse månedene var det nesten dobbelt så mange som på samme tid i fjor, sier Hyggen Skari.

Les også Norwegian satser på lettelser – gjenåpner en rekke ruter neste sommer

Feriefavoritter som Spania, Hellas og Kroatia har vært de mest populære rutene i sommer.

– I takt med at flere blir vaksinerte, og at etterspørselen øker, har vi nå i august også startet opp med flere ruter, samt at vi har økt frekvensen på enkelte av de rutene vi allerede trafikkerer i dag, sier hun.

Les også Flytrafikken fortsetter nedover etter sommertopp

I uke 30 nåde Avinor toppen på antall reisende. Avinor opplyser at det var nesten 98.000 reisende fra Avinors lufthavner til utlandet i juni, og omtrent 247.000 i juli.

Av disse reiste mer enn 26.000 til Spania i juli, omtrent 11.000 til Frankrike og Hellas og omtrent 2.000 til Italia. Avinor påpeker at det er kun reisende med direkteruter til landene.