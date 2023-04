Turistene betaler mindre, men synes Norge fortsatt er dyrt

Svak krone gir utenlandske turister billigere norgesferie. Men kortvarige valutagevinster er ikke nok til å endre Norges omdømme.

Noira (t.v.) og Alex Brown og Wezley og Nicola Cox fra Swansea er på norgesferie. I Ålesund tok de seg hvert sitt glass med øl. – Det ble dyrt, men det er jo ferie.

Mens nordmenns utenlandsferie er blitt dyrere, får nå utlendingene mer for pengene de har med seg til Norge. Det gjelder både euro, dollar og pund.

Ta for eksempel pund: Britene får over to kroner mer for hvert pund enn de gjorde før pandemien. Men kredittkortene deres går ikke varm av den grunn.

– Vi har nettopp kjøpt oss fire glass med øl. Det kostet oss minst dobbelt så mye som hjemme i Wales, forteller Nicola Cox.

Sammen med ektemannen Wezley og venneparet Noira og Alex Brown – og et par-tre tusen andre – er de på norgesferie med cruiseskipet Iona. Få av passasjerene E24 snakket med har registrert at ferien er blitt billigere enn beregnet.

– Alt går jo opp for tiden, og selv om valutakursen er i vår favør tror jeg de fleste føler at Norge er dyrt. Og jeg har vært i Norge tre ganger tidligere. Jeg synes ikke det er blitt billigere, sier Jenni Simmonds fra Southampton.

Den norske kronen har svekket seg mot nærmeste samtlige av valutaene i land som Norge tiltrekker seg turister fra.

Unntaket er indiske rupier som er omtrent på samme nivå som i fjor sommer. Ellers er bildet udelt positivt, sett med utenlandske turisters øyne:

Sommeren før pandemien fikk britene rundt 10,50 kroner for hvert pund. Nå kan de få over 13 kroner.

Amerikanske turister kan innkassere nesten samme gevinst. Nå får de ca. 10,60 kroner for dollaren sin, mot 8,30 for ett år siden.

Turister fra euroland fikk for ett år siden ca. 9,50 kroner for en euro. Nå får de over to kroner mer – rundt 11,70 kroner.

– Men når vi aldri har vært her tidligere, så er det vanskelig å vurdere om valutakursen har noen effekt på forbruket vårt.

Det er tilbakemeldingen fra de to tyske ekteparene Ines og Ullrich Dietze og Christine og Johann Beck på vei nordover langs norskekysten med hurtigruten MS Nordnorge.

Deilig å være dansk – i Norge

Men det er trolig ingen som potensielt kan kjenne på en større gevinst enn danskene.

Danskene trenger bare å betale 64–65 av sine egne kroner for å få vekslet om til 100 norske. Til sammenligning: I en toårsperiode i 2011 og 2012 var én dansk krone omtrent lik én norsk krone.

– Men fortsatt opplever vi at det meste er dyrere her i Norge enn hjemme i Danmark, sier Nanna Schalck – også på vei nordover med Hurtigruten.

Nanna Schalck og venninnen Kirsten Dalgaard Sørensen har tatt med sen rekordsterk dansk krone til Norge.

Tror på valutaeffekt i sommer

For norsk reiseliv er det ennå for tidlig å trekke noen konklusjon. Vil flere nordmenn holde seg hjemme? Vil flere utlendinger tilbringe flere feriedager i Norge? Den svake kronen har skapt optimisme foran sommersesongen.

– Jeg er helt sikker på et det vil få effekt for reiselivet i Norge i sommer. Selv etter prisstigningen, vil utenlandske turister sitte igjen med en gevinst sammenlignet med fjoråret, sier Thorstein Berg, styreleder i campingkjeden Topcamp.

Utsagnet bekreftes av bransjeorganisasjoner.

– De tilbakemeldingene vi får, er positive. Det er godt forhåndssalg, men det er vanskelig å si om bestillingene bare er blitt forskjøvet eller om det virkelig blir flere turister, sier direktør Per- Arne Tuftin i bransjeforeningen Norsk Reiseliv.

Han tror den svake kronen vil føre til at opplevelsen av Norge som et dyrt ferieland, blir redusert. Men han advarer mot å bruke det i markedsføringen.

– Det er en kortvarig gevinst. Men vi må melke den kua så lenge vi kan, mener Tuftin.

De to tyske ekteparene Ullrich (t.v.) og Inez Dietze og Christine og Johann Beck betalte 290 kroner hver for å dra på en 70 minutters rundtur i Ålesund. – En grei pris, mente de.

Vin hjemmefra fire ganger så dyrt

Det er heller ikke alle turister som er klar over at kursen har utviklet seg i deres favør. Australske turister om bord i Hurtigruten, som E24 møtte, var opptatt av at dollaren deres hadde svekket seg mot euroen. Forholdet til kronen lot til å være mindre kjent.

Det hadde trolig ikke hatt stor betydning, uansett. Valutagevinsten har ikke endret inntrykket deres. De var forberedt på høye norske priser, sammenlignet med hjemlandet. Og det har de fått.

– I Bergen tok vi et glass med vin produsert i nabolaget i Australia. Det kostet fire ganger så mye som hjemme. En valutagevinst på 10 prosent betyr ingenting, mener Shaun Crees fra Adelaide-området sør i Australia.