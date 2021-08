– Jeg tør nesten ikke tenke på hvor mye penger jeg har sløst

Personlig økonomi er blitt en del av pensum ved norske skoler. Influenser Kristin Gjelsvik tror den vil fjerne tabu om økonomiske vansker.

Kristin Gjelsvik skulle ønske hun lærte om personlig økonomi da hun vokste opp. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg lærte ingenting om dette på skolen, niks og nada. Vi lærte om Gud og Jesus. Det var aldri snakk om den type økonomisk opplæring, forteller Gjelsvik.

I dag skal elever lære om personlig økonomi allerede i fjerde klasse på barneskolen. Emnet blir en del av pensum i samfunnsfag og matematikk på grunnskolen. På videregående skoler blir det en del av faget samfunnskunnskap.

Dette ble innført i skolesystemet i fjor sommer etter fagfornyelsen av Kunnskapsløftet.

Manglende kontroll på egen økonomi har ført til både tvangsmulkt og betalingsanmerkninger for Kristin Gjelsvik. Vis mer

Da Kristin Gjelsvik gikk på skolen var personlig økonomi ikke et tema i undervisningen. Før var elevene prisgitt at foreldrene hadde kunnskap om personlig økonomi for å bli skolert i emnet.

– Jeg lærte egentlig ikke noe om personlig økonomi hjemme heller. Mamma var alenemor og hadde god kontroll på økonomien. Men det var ikke fokus på å fortelle oss barna om alt dette.

Vil unngå klasseskille

Dette er en av hovedgrunnene til at Hilde Elisabeth Johansen, fagsjef i Finans Norge, i flere år jobbet for å få personlig økonomi inn i skolesystemet.

Hun vil forhindre at opplæring om temaet er avhengig hvilket hjem man kommer fra.

– Dårlige pengevaner går ofte i arv. Det er med på å skape et klasseskille i samfunnet. Den kunnskapsforskjellen vil vi utjevne.

Johansen gleder seg over at personlig økonomi er blitt en del av pensum på skolen, men skulle gjerne sett mer av det i undervisningen.

– Det skulle naturligvis vært mye mer om personlig økonomi i skolen, fordi mye er det ikke. Dette feltet trenger de unge kunnskap om uansett hva de skal jobbe med senere i livet.

Hun tror at emnet kommer til å bli stadig viktigere i skolen.

En påkjenning for syken

Kristin Gjelsvik har opplevd å få blant annet tvangsmulkt, inkassokrav og betalingsanmerkninger.

– Jeg skulle ønske jeg lærte om personlig økonomi på skolen. Det hadde reddet meg fra mange vanskelige stunder. Å vite hva som er gode investeringer og hvordan man sparer hadde gagnet meg vanvittig.

I februar i fjor var Gjelsvik med i programmet «I lomma på Silje». Der fikk hun hjelp av forbrukerøkonom Silje Sandmæl til å få kontroll på økonomien sin. Nå har Kristin Gjelsvik bedre kontroll på både sparing og forbruk.

– Jeg tør nesten ikke tenke på hvor mye penger jeg har sløst, og hvor mye jeg kunne hatt nå. Jeg skal aldri igjen ta noe på kreditt. Har jeg ikke råd, så sparer jeg.

De økonomiske utfordringene har vært en psykisk påkjenning for Gjelsvik. Hun håper et økt fokus på personlig økonomi vil gjøre at slike problemer blir mindre tabu å snakke om.

– Derfor er det gull verdt at personlig økonomi er i skolesystemet nå. Det er virkelig bra.

Lavrans Lem synes ikke opplæringen om personlig økonomi var særlig omfattende, men synes tilbudet er bra. Vis mer

Ikke en stor del av pensum

På Amalie Skram videregående skole skal Lavrans Lem (16) begynne i andre klasse. Han er del av første kull som hadde samfunnskunnskap etter fagfornyelsen i fjor.

Selv om personlig økonomi sto på læreplanen, var det ikke mye i praksis.

– Jeg opplevde ikke at vi hadde så mye om personlig økonomi. Vi snakket mer om samfunnsøkonomi og sosiale forskjeller, samt hvordan å komme inn på boligmarkedet som ung, sier Lem.

Fagansvarlig for samfunnskunnskap ved Amalie Skram videregående skole, Tove Heradstveit, bekrefter at personlig økonomi pr. nå ikke er en stor del av faget.

– Dette avhenger av hva læreren prioriterer i samfunnskunnskap, men generelt opptar personlig økonomi en veldig liten del, sier Heradstveit.

Foreldre med veiledning

Lavrans Lem har lært om personlig økonomi hjemmefra.

– Begge foreldrene mine er økonomer så jeg har lært mye om sparing og pengebruk fra dem. De har lagt stor vekt på impulskontroll og at jeg aldri skal kjøpe noe jeg ikke har råd til.

Lavrans Lem er godt skolert hjemmefra Vis mer

Tross mange fristelser på nett, med tilpassede reklamer hvor pengebruken kun er et tastetrykk unna, har han unngått de økonomiske smellene.

– Jeg er nok litt gjerrig med pengene mine. Jeg har aldri gjort noen store impulskjøp, jeg bruker ikke kredittkort og jeg styrer unna aksjer og kryptovaluta.

Stadig mer krevende med personlig økonomi

Trond Døskeland, professor ved instituttet for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole, driver et kurs om personlig økonomi for NHH-studentene.

Han er positiv til at kunnskapen om personlig økonomi flyttes fra hjemmet til skolebenken, selv om tilbudet ikke er perfekt.

Professor ved NHH, Trond Døskeland, mener de unge står overfor flere fristelser enn før. Vis mer

– Å gi denne kunnskapen til alle gjennom skolesystemet er lurt. Ellers er det nok bare de med ressurssterke foreldre som får denne opplæringen. Ved skoleundervisning slipper en at kunnskapshull om personlig økonomi går i arv.

Døskeland tror det er krevende å ha kontroll på økonomien sin som ung i dag. Kunnskap om temaet vil derfor bare bli viktigere.

– Man får stadig mer ansvar for egen økonomi, det være seg pensjon, valg av strøm, mobiler eller abonnement. Mange unge får en dårlig start på livet med kredittkortgjeld og tap av penger i eksempelvis kryptovaluta.

For ungdommer som sliter økonomisk har Trond Døskeland særlig ett tips han vil trekke frem:

– Unngå impulskjøp. Det er så mange fristelser og tilbud i dag, og grunnet den teknologiske utviklingen er det så fort gjort å falle for dem. En må tenke seg godt om og se at ikke alle fristelser er gunstig i det lange løp.