Nesten ingen strømkunder ber om hjelp med regningen

Strømregningen kan øke 900 kroner pr. måned i vinter for et gjennomsnittlig forbruk. Hos store strømleverandører har under 1 prosent av kundene hittil bedt om hjelp med regningen.

Frp-leder Sylvi Listhaug holdt appell utenfor Stortinget under demonstrasjonen for lavere strømpriser forrige torsdag. Vis mer

Dyrere strøm pisker opp stemningen i Stortinget og de tusen hjem i Sør-Norge. Likevel har svært få bedt om hjelp med strømregningen hos landets største leverandører.

Frp-leder Sylvi Listhaug sa til Nettavisen tidlig i desember i fjor at «folk sitter og fryser i Norge og er redd for å ikke ha penger nok til strømregning og julegaver». Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) omtalte nylig i E24 konsekvensen av dyrere strøm som at «privatøkonomien din er i ferd med å rakne».

Stortinget har derfor bestemt at staten skal ta en stor del av strømregningen i vinter.

Strømstøtte Staten vil i januar-mars dekke 80 prosent av strømregningen som overstiger 70 øre/kilowattime (kWh) spotpris. Momsen blir også dekket. For desember ble 55 prosent dekket. Ordningen gjelder opp til 5000 kWh forbruk pr. måned. El-avgiften er satt ned fra 16,7 øre/kWh i fjor til 8,9 øre/kWh i januar-mars i år. Vis mer

0,7 prosent ba om hjelp

NorgesEnergi er en av Norges største sluttleverandører av strøm til husholdninger. De tre første ukene i januar ba rundt 0,7 prosent av kundene om utsettelse eller oppdeling av betalingen.

Andelen er svært lav, men økningen er stor.

– Dette er dobbelt så mange som i samme periode i fjor og rundt 50 prosent flere enn i 2020 og 2019, sier markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.

Under 1 prosent hos Fortum

Fortum er svært store på kraftsalg i Oslo og omegn. Presseansvarlig Kristian Myrseth forteller at under 1 prosent av kundene har inngått avtale om utsettelse av hele eller deler av regningen i desember og hittil i januar.

Men i desember doblet likevel antallet inngåtte avtaler seg i forhold til normalmåneden desember 2018.

Hittil i januar har det gått motsatt vei: Antall inngåtte avtaler er 37 prosent lavere enn i normalmåneden januar 2019. Dette dreier seg om desember-regningen.

– For desember fikk kundene strømstøtte fra staten. Det er vanskelig å fastslå årsaken til nedgangen i inngåtte avtaler, men strømstøtten kan jo være en årsak, sier Myrseth.

Finske Fortum kjøpte i 2017 kraftkonsernet Hafslunds salgsvirksomhet. Fakturaene kan komme fra både Fortum og Hafslund Strøm.

Som normalt i Fjordkraft

Også hos Fjordkraft kan kundene be om betalingsutsettelse eller lengre nedbetaling.

– Henvendelsene på telefon eller e-post til kundesenteret er på linje med tidligere år, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Eikeland.

Fjordkraft-kundene kan også ordne seg ved selvbetjening på nettet. Det har hittil i vinter vært to-tre ganger så mange som har benyttet denne muligheten, sammenlignet med et normalår.

Så er spørsmålet hvilke regninger det er snakk om?

Før støtte: 8700 kr mer

Onsdag er kraftprisen i Sør-Norge 1,27 kroner pr. kilowattime (kWh), regnet før nettleie og avgifter. Det er litt under gjennomsnittet hittil i januar og godt under desember.

Med en rekke forutsetninger går det an å anslå den økte strømregningen i månedene desember -mars. Ett eksempel er:

Årsforbruk med 16.000 kilowattimer (kWh), som er gjennomsnittet for en norsk husholdning. Det er fordelt over årets måneder med en typisk profil.

Faktisk spotpris for desember.

Fremtidspriser for januar-mars slik de er brukt i regjeringens forslag til Stortinget om strømstøtte.

Da øker strømregningen desember 2021-mars 2022 i utgangspunktet med 8700 kroner inklusive moms, regnet før nettleie og andre avgifter.

Økningen er regnet i forhold til normalvinteren 2018/19. Hele 2020 var et historisk avvik med svært lave priser.

Men dette er før Stortingets strømstøtteordning.

Etter støtte: 3600 kr mer

Stortingets støtteordning i desember-mars vil med disse forutsetningene gi drøyt 4600 kroner i alt, inklusive momsen. Det betyr at den dekker over halvparten av den økte strømregningen.

I tillegg kommer sterkt nedsatt elavgift de tre første månedene i 2022. For gjennomsnittsforbruket blir den i disse månedene rundt 500 kroner lavere enn vinteren 2018/2019, inklusive moms på avgiften.

I eksempelet øker derfor regningen med 3600 kroner for vinteren, eller 900 kroner i gjennomsnitt pr. måned for desember-mars. Moms og elavgift er inkludert. Statens strømstøtte og kutt i elavgiften dekker 60 prosent av den økte strømregningen.

Årets nettleie er upåvirket av årets kraftpriser.

Stor variasjon

Men strømforbruket varierer mye rundt dette gjennomsnittet. De som bor i eneboliger bruker typisk 60 prosent mer strøm enn i eksempelet. De som bor i blokkleiligheter bruker typisk 30 prosent mindre.

Dermed kan regningen i gjennomsnitt øke med drøyt 1400 kroner i gjennomsnitt pr. måned i desember-mars for en typisk enebolig. For en leilighet blir det tilsvarende drøyt 600 kroner i måneden. Dette er inklusive moms og elavgift, men før nettleie.

