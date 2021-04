Frustrert over boligprisene: – Det virker umulig

Boligprisveksten i Oslo kan tvinge unge til å flytte utenbys, mener ekspert. Det er uaktuelt, forteller unge - som er avhengig av hjelp for å sikre seg bolig i landets hovedstad.

FRUSTRERT: Hanna Andersen (28) etterlyser grep som kan hjelpe unge i et «urettferdig» boligmarked. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Høye boligpriser, tøff konkurranse og strenge krav til egenkapital.

Unge og nyutdannede sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo, og det siste året har gitt et stadig hetere boligmarkedet i landets hovedstad med en prisvekst på 15,6 prosent. Samtidig økte andelen samkjøpere i fjerde kvartal.

E24 har snakket med nyutdannede i Oslo om hvordan de opplever boligjakten.

– Studenter er sårbare

Frustrert. Motløs. Håpløst.

Slik beskriver Hanna Andersen (28) jakten på sin første leilighet i hovedstaden.

– Det ligger bare ikke i kortene for meg å gjøre dette. Det virker umulig.

Selv har hun fast jobb, men opplever at stadig flere i vennekretsen får hjelp av foreldre eller partnere til å kjøpe bolig. Overgangen fra leie til eie føles stor, forteller hun.

– Klasseskillene i samfunnet er så tydelige. Særlig er studenter sårbare, det er ikke rom for boligsparing. Man skal jo leve også, forteller hun.

PRISVEKST: Boligmarkedet i hovedstaden har hatt en kraftig prisvekst de siste årene. Mange unge holdes utenfor, mener Andersen. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Hanna Andersen vil nå urettferdigheten hun mener mange opplever til livs – og mener studenter i store byer er ofre for en «usosial boligpolitikk».

– Studielånet er ikke nok for å dekke forbruk i tillegg til husleie, selv ikke om du bor i studentbolig. Studenter sliter allerede med å få regnestykket til å gå opp. Ser ikke ekspertene dette, spør hun.

Hanna Andersen vil kjempe for studentene i hovedstaden. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

– Kaster penger ut av vinduet

Både Cecilia Peinert (25) og Ane Ringdal (24) har studert i Oslo i flere år, og har nå fast jobb. De har begge kjøpt sin første leilighet i løpet av det siste året, men måtte ha hjelp fra foreldre til tross for hyppig sparing under studietiden.

Men egen sparing hadde neppe vært nok, forteller Ringdal til E24.

– Jeg har spart mye gjennom hele livet og har hatt BSU i mange år, men uten hjelp fra foreldrene mine hadde denne prosessen vært vanskelig, sier hun.

Selv om markedet har vært tøft, var det ikke aktuelt for Ringdal å se etter bolig andre steder enn Oslo.

– Her har jeg kort vei til jobb og venner. Samtidig har jeg studert og bodd her lenge, så jeg brukte ikke mye tid på det.

– Hva om du ikke hadde fått hjelp fra familien?

– Da måtte jeg nok ha kjøpt sammen med noen andre. Jeg har leid i mange år, og man kaster jo egentlig penger ut av vinduet. Ettersom jeg ønsker å være i Oslo i flere år, er det mer gunstig for meg å kjøpe, forklarer den ferske boligeieren.

FIKK HJELP: Ane Ringdal kjøpte nylig sin første bolig, men det hadde ikke vært mulig uten foreldrene. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Umulig uten foreldre

Nærhet til venner og familie var også viktig for Peinert. Også her var kravet til egenkapital det mest krevende før første boligkjøp, til tross for egen sparing.

– Jeg kjøpte leiligheten alene, men måtte ha hjelp til egenkapitalen av mor og far. Det hadde ikke vært mulig uten dem, forteller hun – og påpeker at det slett ikke er noen selvfølge for alle.

– Så å si alle jeg kjenner leier i Oslo, forteller hun.

– Hva med å kjøpe utenfor Oslo?

– Det sosiale tilbudet er så stort, unge vil være der ting skjer. For meg var det aldri aktuelt. Jeg var villig til å gå ned i størrelse for å få kjøpt i Oslo.

Med stigende priser og krav til oppspart egenkapital, er det ikke alle som kan kjøpe bolig like etter studiene.

Det bekymret Ane Ringdal i forkant av hennes kjøp.

– Jeg hadde ikke forventninger om å få kjøpt med en gang som nyutdannet, men man er jo redd for å gå glipp av muligheten, siden prisene stiger så mye.

FLYTTER: Snart går flyttelasset til den nye leiligheten for Ane Ringdal – takket være hjelp fra foreldrene. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Flere eksperter spår nå at boligmarkedet har nådd toppen, etter at Oslo-prisene falt med 1,2 prosent i mars.

Sjeføkonom ved Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, tror likevel det kan bli tøft fremover for unge som i dag står utenfor boligmarkedet.

– Forskjeller i inntekt og formue overføres i stor grad fra foreldre til barn. Et eksempel er at foreldre bistår ved kjøp av bolig, forklarer han.

Andreassen mener stadig hjelp fra foreldre bidrar til å «bygge opp prisene» i markedet, og at dette synliggjør forskjeller i inntekt og formue i samfunnet.

– Alle stiller ikke likt på startstreken, og ikke alle familier har de samme mulighetene. Verden er urettferdig.

URETTFERDIG: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 mener vi har betydelig inntekt- og formuesulikhet i samfunnet. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB scanpix

Selv med økt bygging av boliger i Oslo, tror ikke sjeføkonomen at dette vil endre markedet i større grad.

– Det vil fortsatt være slik at det er de med god råd som kan bo i byen. Forskjeller i samfunnet er synlig overalt, uansett om det er hvor folk ønsker å bo, hvilken bil de kjører eller hvor de har hytte, sier økonomen.

Han tror nå flere unge vil se ut av byen for sitt første boligkjøp.

– Nå skjer det mye utenfor byene, som i Lillestrøm. Tidsmessig er det faktisk nærmere sentrum enn Holmenkollen. Det er ikke som i utlandet, hvor man har store velferdstap med mye tid som går til reising hver dag.

Det er imidlertid ikke fullt så enkelt å flytte, mener boligkjøper Andersen. Hun mener anbefalinger om å bosette seg utenfor de største byene er feilslått.

– Det forutsetter at det er enkelt å rive opp livet man har skapt for seg selv. Skal man jobbe for å kunne flytte vekk fra nære og kjente?

Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, forstår at studenter sliter med å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Hun tror de siste årenes prisvekst kan ha ført til en frykt for å «bli stående utenfor boligmarkedet».

– Mange er nok redd for å komme for sent inn i boligmarkedet, eller miste muligheten til å kjøpe siden det blir så dyrt, forklarer hun.

Forbrukerøkonomen anbefaler unge å etablere gode sparevaner, og mener det er viktig å være bevisst på bokostnader og forbruk.

VANSKELIG: Cecilie Tvetenstrand forstår at studenter sliter med å spare opp nok egenkapital. Vis mer byoutline Kristian S. Moen

Kan ikke godta urettferdighet

Generelle spareråd for unge får Hanna Andersen til å stusse.

– Regnestykket går ikke opp. Jeg er usikker på om ekspertene velger å se bort fra problemet eller hva de tenker på, sier hun.

Nå etterlyser hun grep som kan «forbedre situasjonen» for unge på boligjakt i hovedstaden.

– De som allerede er inne i boligmarkedet tjener godt på dette, men de som er utenfor sliter. Ting er urettferdig, men vi kan ikke bare godta det.

I lys av de siste årenes kraftige prisvekst i Oslo, kommer forbrukerøkonom Tvetenstrand med følgende oppfordring til boligsultne unge voksne.

– Kjøp med venner blir stadig mer populært, men tenk langsiktig. Det er ikke sikkert den utrolige verdiøkningen fortsetter.

E24 har tidligere omtalt risikoen som løper når man kjøper bolig med andre.

I den anledning kommer forbrukerøkonomen med følgende råd.

– Husk å skrive en sameieavtale som beskriver hva som skal skje i ulike situasjoner, det er ekstremt viktig. Det er alltid en risiko, sier hun.

