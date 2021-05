Regjeringen vurderer å skrote skatteamnesti

Skatteamnestiet gjør at de som frivillig melder fra om formue og inntekt som fra før ikke er oppgitt til Skatteetaten, slipper straff. Men nå er det på vei ut.

Skatteamnestiet – eller frivillig retting – er en ordning som gjør at du frivillig kan ta kontakt med Skatteetaten for å oppgi formue eller inntekt du tidligere skulle ha betalt skatt for. Da slipper du både straffeskatt og politianmeldelse.

Et vilkår for ordningen er at du kommer på eget initiativ og ikke som følge av kontrollaktivitet fra Skatteetaten.

Men nå vurderer regjeringen å fjerne denne muligheten, melder TV 2.

Det er i revidert nasjonalbudsjett for 2021 at Finansdepartementet skriver at de vurderer å gjøre endringer i ordningen. Årsaken er at informasjonen – spesielt fra utlandet – blir stadig bedre og at Skatteetaten derfor er i stand til å oppdage skjulte formuer og inntekter selv.

Siden 2007 har nærmere 4.000 personer kontaktet Skatteetaten gjennom denne ordningen. Til sammen er summen på innmeldte beløp over 80 milliarder kroner i formue og om lag 3 milliarder i inntekt.

