SAS forlenger Eurobonus-status med ett år

SAS lar flere kunder som ikke får opptjent nok poeng beholde statusen på bonuskortet ett år til. Men kundene får fortsatt ikke forlenget levetiden på Eurobonus-poengene.

Mange Eurobonus-medlemmer med sølv-, gull- eller diamantkort får beholde nivået i 12 måneder ekstra. Det opplyser SAS i en e-post til sine kunder tirsdag.

– Vi ønsker å belønne våre lojale kunder, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til E24.

Flyselskapet opplyser at det forlenger statusen automatisk for kunder som ellers ville mistet statusen mellom 31. mai og 31. august. Fra før har SAS forlenget statusen for kunder som ville mistet bonusnivået innen april.

– Det er vanskelig å opprettholde Eurobonus-statusen når det er færre flyginger og vanskelig å fly utenlands med restriksjoner, sier Eckhoff.

Forlengelsen gjelder kun for kunder som har opptjent poengene selv, altså ikke for medlemmer som for eksempel har fått et gullkort i gave av en med diamantkort.

Forlenger ikke poengenes levetid

SAS har ikke gitt kunder med Eurobonus-poeng mulighet til å forlenge utløpsdatoen på disse under pandemien. Det betyr at kunder har mistet poeng de ikke har fått brukt under pandemien fordi de ikke har reist.

– Man har hatt fem år på å bruke dem. Vi har allerede blant de mest sjenerøse gyldighetsgrensene for poeng, sier Eckhoff.

– Har dere vurdert å forlenge levetiden?

– Det er en del av totalvurderingen, men sånn som det er nå er det ikke en del av planene.

Forbrukerrådet er kritisk

E24/ Aftenposten skrev i januar om en kunde som opplevde at Eurobonus-kontoen krympet da noen av poengene gikk ut på dato. Han kalte praksisen «umoralsk».

Forbrukerrådet mente kunden kunne kreve forlengelse av bonuspoengene tilsvarende perioden de ikke kunne brukes. De viste til sterkt redusert tilbud fra SAS.

– Coronasituasjonen har gjort at poengene ikke kan brukes som forutsatt, sa jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, i januar.

Den gang sa Eckhoff, i tillegg til at kundene har hatt fem år på å bruke poengene, at det finnes måter å bruke poengene på før de løper ut. Kundene kan bestille bonusreiser 330 dager i forveien, bruke dem på hotellopphold eller kjøpe noe i Eurobonus-shopen.

