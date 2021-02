Her ligger Norges dyreste fritidsboliger

Mange hytter er solgt, men flere av de mest kostbare er det fortsatt mulig å kjøpe. – Det har vært mange interessenter, sier megleren for landets dyreste fritidsbolig på det åpne markedet.

fullskjerm neste TOPPER LISTEN: Av hyttene som er å få kjøpt på Finn er denne på Beitostølen den med høyest prisantydning; 34 millioner kroner. 1 av 4 byoutline Fredrik H. Breien

Publisert: Publisert: I går 17:47

Mange av oss elsker hytteliv, noe det siste året viste med all tydelighet.

Prisene for fritidsboliger økte med 5,5 prosent i 2020. Omsetningen av de dyreste hyttene gikk nemlig heftig for seg i fjor. Da ble det solgt 8916 hytter i Norge, en oppgang på hele 35,8 prosent fra 2019.

Etterspørselen ser heller ikke ut å stoppe opp med det første.

Venter på rett kjøper av Norges dyreste

Blant fritidsboliger som ligger ute til salgs på Finn.no er det noen som skiller seg klart ut med priser over 20 millioner.

En hytte på Beitostølen med syv soverom har en prisantydning på 34 millioner kroner. Dette er dermed landets klart dyreste fritidsbolig i det åpne markedet.

– Det er en ekstremt påkostet hytte med bruk av svært dyre materialer. Det er steinmurer, eik i vegger og tak, dyrt kjøkken og stort spa-anlegg. Skulle man bygget hytta i dag hadde den kostet 40 millioner, sier eiendomsmegler Marit Wangensten-Mo.

Hun jobber for Privatmegleren Valdres, og forklarer at to tomter ble slått sammen da hytta ble bygd i 2007. Dette var ifølge megleren en periode det ble bygd mye på Beitostølen, der lite har vært tilgjengelig på markedet.

– Nå er det mange dyre hytter i området, men mange har ikke vært til salgs, forteller Wangensten-Mo.

VIL SELGE HYTTEEIENDOM: Marit Wangensten-Mo i Privatmegleren Valdres. Vis mer byoutline Fredrik H. Breien

Fjellhytta med syv soverom ligger 1.000 meter over havet og ble lagt ut i oktober 2020. Siden har det kommet bud – men ikke som selger godtok.

Selv om hytta fortsatt er usolgt er eiendomsmegleren rolig.

– Hva slags tidsperspektiv har dere?

– Det er vanskelig å si, men jeg sitter og jobber med seriøse interessenter. Etter det jeg kjenner til har det gått ganske raskt med dyre hytter for tiden.

Hyttemegleren mener det er vanskelig å si om markedet hun prøver å selge i er preget av en coronaeffekt.

– Det er alltid noen som sitter og venter på noe dyrt og bra, sier Wangensten-Mo.

Salgsboom for dyre hytter i 2020 Hyttesalget i Norge vokste kraftig i alle prisklasser siden coronapandemien kom. Antall fritidsboliger solgt for 5–10 millioner kroner økte 80 prosent fra 2019

I prisklassen 10–15 millioner kroner ble økningen 66 prosent

For de over 15 millioner kroner steg salgsvolumet hele 88 prosent Kilde: Henning Lauridsen i Eiendom Norge, februar 2021 Vis mer vg-expand-down

fullskjerm neste ROMSLIG: Melsombu ligger i Seljord kommune, og eiendommen strekker seg fra 740 til 1.000 meters høyde over havet. 1 av 5 byoutline Landkreditt Eiendom

Familietun med «stavkirke» til 22 mill. usolgt

Melsombu i Telemark er stadig til salgs siden arvingene til Gunnar Melsom la ut familieeiendommen på markedet i august.

Med på kjøpet følger det 32 sengeplasser, oppdemmet fiskevann og ni bygninger – inkludert et eget kapell som er bygd som en stavkirke.

Men så langt har ingen slått til for de 22 millioner kronene selgerne ber om.

– Det er et flott sted så vi har fortsatt tro på at vi skal finne noen nye eiere, men det har vært et turbulent år, sier Pål Lauritzen i Landkreditt Eiendom.

Eiendomsmegleren oppgir at han har snakket med mange som kunne tenke seg å komme og se, uten at det har latt seg gjøre.

– Flere er norske, men som oppholder seg i utlandet og tenker at dette kunne vært et fantastisk ankerpunkt i Norge. Det har vært noen på visning, men ingen har lagt inn bud.

Lar prisen stå

Lauritzen sier at det «ikke er uvanlig» å vente en stund før man får solgt noe i denne prisklassen.

– Jeg hadde troen på at den skulle vært solgt før, men det er ikke noe nytt for oss at det kan ta tid med kostbare eiendommer. På den annen side kunne den like gjerne vært solgt nå, men nå blir det vår og da forventer jeg at det kommer til å skje noe.

Megleren forteller at de har vurdert å sette ned prisen.

– Men vi har kommet frem til at vi står ved den taksten som er meget grundig og detaljert gjennomført. Dette er en unik og stor eiendom, så det er et smalt marked. For den rette har vi tro på at prisantydningen er riktig pris.

– Selger er ikke i en situasjon der de må selge, men de vil nok vurdere bud opp mot prisantydning, sier Lauritzen.

LEDER MEGLERORGANISASJON: Adm. dir. Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Vis mer byoutline Torstein Bøe

Tror renteeffekten tømmes i år

– «Hyllevarer» er det som går raskest innen både primærboliger og fritidsboliger. Jo mer spesielt, jo lenger tid, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

De fleste nordmenn har fått mer å rutte med takket være rentekutt. Likevel understreker Lauridsen at det fortsatt er relativt få som kan kjøpe de aller dyreste hyttene.

– For disse til over 15 millioner er det ikke mange mennesker i Norge som har råd til, tross alt.

Organisasjonen hans kom tidligere i februar ut med fasiten for 2020, som viste en eksplosiv økning i salget av nettopp hytter. Lauridsen tror dette fortsetter et stykke inn i 2021.

– Vi regner med at vi løpet av vårmånedene kommer til å ta ut det meste som er igjen av renteeffekten. Da vil den delen av prisveksten som skyldes den avta.

Pandemi og smitteverntiltak har som kjent dempet reisevirksomheten vår, også den vi planlegger fremover i år.

– Det kan være vi ser en større etterspørsel også i senfasen av corona, og det er mulig vi får en varig høyere interesse for fritidsbolig. Allerede før pandemien var det en langsiktig trend som har gått i denne retningen.

ENESTÅENDE, MEN IKKE DEN ENESTE: Norges dyreste fritidsbolig ligger i et populært hytteområde på Beitostølen. Vis mer byoutline Fredrik H. Breien