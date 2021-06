Ber om 48 millioner for hytte i Oslofjorden

Hvis selgerne får det som de vil, kan de få en salgsgevinst på 40 millioner kroner.

Eiendommen er bygd i sveitserstil på 1870-tallet. Vis mer byoutline Tor Lie / Eie

På Bjerkøy i Asker kan en hytte ved sjøen snart sette ny rekord. Hvis hytta blir solgt til prisantydning eller høyere vil det være tidenes dyreste fritidseiendom solgt i Indre Oslofjord, ifølge Dagens Næringsliv, som omtalte saken først.

Eiendommen har 200 meter strandlinje, tilgang til sjøen fra både vest og sør, et bruksareal på 330 kvadratmeter og bygg fra 1870-tallet i sveitserstil.

Prisantydningen ligger på 48 millioner kroner. Det er langt over den typiske sjøhytta som koster under tre millioner kroner.

– Jeg har priset eiendommen ut fra min kjennskap til Indre Oslofjord og alle elementene, som at eiendommen har privat strand og mye original bebyggelse bevart fra 1870-tallet, sier Marius Berger, eiendomsmegler i Eie eiendomsmegling, til E24.

Mot sør har eiendommen utsikt til Nesodden og mot Drammen. Vis mer byoutline Tor Lie / Eie

Han har solgt hytter inne i Oslofjorden i over 20 år nå.

– Man har minus og pluss med alle eiendommer, men her var det søren meg bare plusser. Jeg visste fra første stund at dette var en hytte i 40-millionersklassen, så drodlet jeg litt og datt ned på et tall, sier Berger.

Salgsgevinst på 40 mill.

Hvis sjøhytta går for prisantydning blir den solgt for én millioner kroner mer enn dagens dyreste sjøhytte på Østlandet. Dagens rekord holdes av en eiendom med 320 meter strandlinje mellom Hvitsten og Drøbak, ifølge DN.

Eiendommen går på tvers av Bjerkøya og har også utsikt mot Asker. Vis mer byoutline Tor Lie / Eie

Hytta som nå tar sikte på rekord i Indre Oslofjord ble sist solgt for åtte millioner kroner i 1998. Da var det investor Terje Andresen som kjøpte sammen med ektefellen.

– Vi har brukt den masse med småbarn, men nå er barna blitt stor og hytta blitt stående stille. Siden den er såpass omfattende og krever mye å ta vare på den, har vi funnet ut at det kanskje er fornuftig å overlate den til andre, sier Terje Andresen til E24.

Vil ikke gå under 48 millioner

Når det kommer til prisen har Andresen fått høre mye forskjellig.

– Jeg har gått noen runder med meg selv og andre. Noen har foreslått en pris langt over, og det er jo ikke noe å sammenligne med, sier Andresen.

Siden han selv kjøpte hytta for åtte millioner har han pusset opp for 12 millioner kroner.

– Det endte på en høy prisklasse, men det er også en veldig spesiell eiendom. Vi er ikke interessert i å gå under prisantydningen. Da sitter vi heller på det, sier Andresen.

Bjerkøya-hytta har 330 kvadratmeter med bruksområde, inkludert et hovedhus, flere anneks og en sjøbod. Vis mer byoutline Tor Lie / Eie

Eiendomsmegler Berger tror det vil være etterspørsel etter sjøhytta til den skyhøye prisen.

– Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Du finner ikke noen lignende eiendom. Ikke med disse kvalitetene og så nært opp til Oslo. Samtidig vet man aldri. Siden det ikke finnes noen lignende eiendom er det ikke let å prise denne typen eiendom.