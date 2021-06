Regjeringens buffer-retrett kan gi boligbrems: – Ble litt av en bombe

Et «kinderegg» av corona-krisegrep utløste bolig-hetebølge da pandemien feiet inn over Norge. Nå strammer myndighetene grepet – og fremover kan nordmenn møte mindre lånevillige banker.

– Jeg skjønner at man skal drive med pengepolitisk stimulans, men totalpakken ble litt av en bombe, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret til E24.

Hun snakker om utlånsfesten som fulgte myndighetenes «kinderegg» av krisegrep for å holde økonomien flytende etter coronavirusets inntog i fjor vår:

Styringsrenten ble barbert ned til rekordlave null prosent

Bankene fikk grønt lys til å fravike boliglånskravene dobbelt så ofte som før

Og den såkalte motsykliske kapitalbufferen ble kuttet fra 2,5 til 1 prosent

– Sett i ettertid var det kanskje ikke nødvendig å redusere bufferkravet så mye, samtidig som man doblet fleksibilitetskvoten til bankene og samtidig kuttet styringsrenten ned i null, sier Macic.

Den bratte boligprisveksten som fulgte tok mange eksperter på sengen.

Men nå går det bedre med Norge – og krisetiltakene står for fall.

– Det strammer seg til

Torsdag kom nyheter for to av dem:

Norges Bank annonserte at nullrenteregimet trolig er ved veis ende etter sommeren. Sentralbanksjef Øystein Olsen tar nemlig sikte på en renteheving i september. Og kanskje enda en før året er omme.

Nesten samtidig besluttet Finansdepartementet torsdag å øke kapitalbufferkravet til bankene – ikke helt tilbake til nivået fra før pandemien, men opp fra én til 1,5 prosent fra neste sommer.

Dette betyr at bankene må stille mer penger i bakhånd for hver krone de låner ut. Det skal ruste bankene bedre for tap.

– En mulig effekt er at bankene blir litt mer restriktive, og tenker seg mer om før de låner ut penger, sier Macic.

– Det strammer seg til, sier NEF-toppsjef Carl Geving.

Han tror lånekunder fremover vil merke banker som «ikke er like hissige på boliglån lengre», og at det kan bli vanskeligere å få låne mye for særlig de med stram økonomi.

Men også resten av boligmarkedet vil påvirkes, varsler meglertoppen.

Spår mer Oslo-prisfall

– Her får bankene redusert utlånskapasitet, og kundenes rentekostnader øker. Ergo: det blir færre boliglånskunder, og låntagerne får låne mindre enn før. Og det påvirker selvsagt boligprisene.

– Hvordan da?

– Vi regner med at Oslo fortsetter å korrigere ned slik trenden har vært de siste tre månedene, og at resten av landet etter hvert følger tilsvarende trend gjennom sommeren, svarer meglersjefen.

Han tror likevel ikke boligprisfallet blir stort.

I likhet med Macic påpeker Geving at myndighetene myket opp kapitalbufferkravet «veldig mye» i fjor.

– Og større fleksibilitetskvote og rekordlav rente kom på toppen. Alt kom samtidig, sier Geving.

– I etterpåklokskapens lys: Ble det for mye?

– For norsk økonomi var nok dette riktig, og den har jo også hentet seg veldig inn, noe vi skal være glade for. Og i boligmarkedet fikk nordmenn lavere rentekostnader, noe som igjen bidro positivt til økonomien. Så får vi heller leve med at boligprisene steg ubehagelig mye.