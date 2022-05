Boligprisene steg 0,3 prosent i april

Prisveksten i boligmarkedet var dempet i april. Det er nå tegn til at den flater ut, ifølge Eiendom Norge-sjefen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Eiendom Norge la onsdag formiddag frem boligpristallene for april.

– Vi har fått en landing etter den sterke prisveksten vi har sett, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen i et intervju med E24 etter fremleggelsen av tallene onsdag.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var på drøye 4,48 millioner kroner i april.

Boligprisene i Norge steg nominelle 0,3 prosent på landsbasis i april. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Det siste året er boligprisene i Norge opp 6,2 prosent.

Lauridsen sier at summen av renteøkninger, høyere strømpriser og inflasjon vil kunne få betydning på boligmarkedet.

– Nå ligger det an til et godt lønnsoppgjør, selv om vi ikke vet hvor det kommer til å lande, kan jevne ut effekten av inflasjonen.

Nedgang i Oslo

Oslo hadde den svakeste utviklingen blant de største byene. Boligprisene i hovedstaden falt 0,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene i Oslo 0,5 prosent

I Bergen steg prisene svakt med 0,2 prosent i april, mens boligprisene var uendret i Trondheim. Stavanger med omegn og Kristiansand hadde en litt sterkere utvikling med boligprisvekst på henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent. I Tromsø falt prisene 0,1 prosent.

Færre boliger for salg

Så langt i år er det lagt ut 30.960 boliger for salg. Det er 11,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Lauridsen sier at det så langt i år er lagt ut et betydelig antall færre boliger for salg i Norge, både sammenlignet med rekordåret 2021 og årene før pandemien.

– Mye av prisveksten i 2022 kan forklares med den svake tilbudssiden utløst av den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar.

Administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge legger fram boligprisstatistikk for april 2021.

Flaskehalser løst

Tidligere i år var det flaskehalser i boligmarkedet som følge av den nye avhendingsloven.

– Vi hadde en gjennomgang i forrige uke med alle de store foretakene. Tilbakemeldingen er at problemene nå er mye mindre, men det er fortsatt regionale flaskehalser. I deler av Nord-Norge tar det tid å få boligene ut på markedet, sier Lauridsen.

– Hvordan påvirker krigen i Ukraina boligmarkedet?

– Vi tror ikke den får noen særlig påvirkning på bruktboligmarkedet, men vi tror den kommer til å få ganske stor betydning for nyboligmarkedet, sier Lauridsen og fortsetter:

– Det er både fordi det blir høyere kostnader for utbyggerne, som gjør at en del prosjekter ikke kan regnes hjem og legges på is. Det er også fordi den skaper usikkerhet om hvor mye en del prosjekter kommer til å koste, som kan gjøre at prosjekter ikke blir satt i gang. Det er kostnader som det er vanskelig å velte over på nyboligkjøpere. De færreste vil kjøpe en nybolig som de ikke vet hva kommer til å koste.

Meglertopp mener markedet har snudd

Boligmarkedet utvikler seg som forventet, mener Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Han peker på mer moderate omsetningsvolumer enn under pandemien og en mer moderat prisutvikling enn i starten av året.

– Den relativt svakere utviklingen i Oslopriser er et tegn på avkjøling. Framover forventer vi at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene, sier Geving.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren sa på forhånd at hun mener boligmarkedet har snudd etter uvanlig sterk prisvekst.

– Det har vært selgers marked med veldig lite objekter ute de første to månedene. Men i mars og april har det kommet veldig godt med oppdrag inn, sa hun.

2022 ble det sterkeste første kvartalet for boligprisene noensinne, med en rekordsterk start på året og videre prisvekst i månedene etter.

Obos: – Roet seg

Tidligere denne uken ble det meldt at prisene for brukte Obos-boliger i Oslo steg 0,3 prosent fra mars til april. På landsbasis var prisene uendret. Obos dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

– Det er både ventet og positivt at prisveksten roer seg etter de kraftige hoppene vi så i starten av året, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos mandag.