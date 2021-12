Mandag kan en dusj koste over 31 kroner: – Heftige greier

Strømprisen skyter kraftig opp til et nytt rekordnivå. En dusj i Sør-Norge mandag ettermiddag blir årets dyreste.

Mandag settes det nye strømprisrekorder i Sør-Norge. Både døgnprisen og den dyreste timen når en ny pristopp.

Det gjør samtidig at hverdagslige ting blir dyre.

En ti minutter lang dusj med et «sjenerøst» dusjhode vil koste over 31 kroner i det dyreste tidsrommet mandag.

Snittprisen for en tilsvarende dusj mandag vil ligge på 22 kroner.

Den nye strømprisrekorden i Sør-Norge er 3,11 kroner kilowattimen. Det er snittprisen for den rene kraften mandag. Med nettleie og avgifter lander prisen rundt på 4,46 kroner kilowattimen.

På det dyreste koster strømmen 4,59 kroner kilowattimen i denne delen av landet. Det er også årsrekord for en time, opplyser Nord Pool til E24. Når nettleie og avgifter er med blir prisen hele 6,31 kroner kilowattimen mellom klokken 18 og 19.

– Ganske heftige greier

Lars Lauritzen (36) synes ikke rekordene er noe å juble for.

– Det er ganske heftige greier, disse prisene. Det gjør jo at man tenker seg om en ekstra gang før man dusjer lenge. Norge har jo generelt hatt ganske rimelig strøm, så jeg tenker ikke nødvendigvis vi har noe vondt av å ta kortere dusjer, sier han.

Da strømprisene startet å stige tidligere i høst, begynte Lauritzen å overvåke sitt eget forbruk i større grad enn tidligere.

– Jeg har, som sikkert mange andre, lastet ned appen til strømleverandøren min. Da kan jeg se strømregningen min vokse gjennom måneden.

Lauritzen har for vane å dusje hver morgen. Han avslører likevel at den nye hverdagen med hjemmekontor åpner for å nedjustere dusjfrekvensen noe.

– Det kommer jo egentlig ganske beleilig på, hvis det er lov å si. Nå med ny nedstenging er det jo en del julebord og planer om å spise ute som ryker, så da får man mer å rutte med til ting som strømregningen.

Til syvende og sist tror Lauritzen man må lære seg å leve med høyere strømpriser.

– Man må leve mest mulig som normalt, og så må vi kanskje være forberedt på at strømprisene forblir høye.

Kommer ikke utenom en dusj

Live (32) og Tom Neeraas (31) synes det er dyrt å skulle betale potensielt over 31 kroner for en dusj mandag.

– Vi dusjer gjerne på kvelden. I tillegg har vi tre små barn i hus, og det gjør ikke at vi dusjer noe mindre, akkurat, sier Live Neeraas.

Familien på fem har den siste tiden tatt grep for å spare strøm.

– Spesielt når det kommer til lading av elbil og bruk av varmt vann, sier Tom Neeraas, og legger til:

– Resten av strømbruket er det vanskelig å gjøre noe med. Man kommer ikke utenom å lage middag og dusje.

Fortsetter som vanlig

En som ikke har det helt store imot dyrere dusjer, er Rebecca Zeller (43). Hun er nemlig tenåringsmor, og er glad for å få enda et pressmiddel i kampen mot lange dusjer i hjemmet.

– Hva synes du om at en dusj på det meste koster mer enn 31 kroner mandag?

– Jeg har pleid å si 70 kroner til min 14 år gamle sønn. Han elsker å ta lange dusjer, så jeg bruker dyre priser for å få ham til å dusje kortere. At det blir dyrere for en dusj funker helt greit for oss, sier Zeller.

Resten av familien er ifølge Zeller flinke til å være sparsommelige med vannet.

– Vi dusjer mest på kvelden, og kommer til å fortsette som vanlig.

Dyr periode i vente

Tor Lilleholt, analytiker i Volue Insight, sa til E24 tidligere søndag at folk må belage seg på at den kommende uken blir dyr.

– Slik utsiktene ser ut, skal vi få fallende temperaturer og stigende priser. Dette i kombinasjon med liten utsikt for å fylle magasinene, kan situasjonen bli anspent, sier han.

Han peker også på at prisene i Europa har løftet seg enda et hakk den siste tiden. Da stoppes naturlig nok ikke eksporten.