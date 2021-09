Nå pleier boligprisene å fyke opp. Meglere tror ikke det skjer

– Det er et fint marked for kjøperne, sier meglersjef.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Meglerbransjen offentliggjør august-fasiten for boligmarkedet fredag. I juli sank boligprisene i hovedstaden for femte måned på rad.

August regnes blant årets aller hesteste boligmåneder – men meglersjefer sier til E24 at det er usannsynlig med prishopp nå.

– Det har kommet ganske mange objekter ut i markedet i Oslo etter ferien, så kjøperne er glade. De får flere objekter å velge i. Og vi opplever at salgsprisene stort sett ender rundt prisantydningene vi setter, sier Anne Aartun.

Hun er daglig leder ved Majorstuen-kontoret til Krogsveen.

Les også Boligprisoppgang og rekordomsetning i juli

– Vi ser sjelden ville budrunder. Det er et fint marked for kjøpene, sier hun.

Det avkjølte markedet kan være vanskelig å svelge for boligselgere som minnes «ville tilstander» fra en ikke så fjern fortid.

Så sent som i februar ble riften etter Oslo-objektene beskrevet som så sterk, at «kuppere» fikk avslag selv om de overgikk prisantydningen med en halv million kroner.

Nå må eiendomsmeglere jekke ned selgernes prisforventninger, opplyser Aartun.

Daglig leder Anne Aartun i Krogsveen Majorstuen Vis mer

– En myk landing

– Det er ikke alle som har tatt inn over seg at Oslo-prisene faktisk har gått ned gjennom flere måneder. Selv om nedgangen ikke er stor, gjør det noe med psykologien i markedet. Når kjøperne også har mer å velge i, kan man ikke forvente tre eller fire budgivere på alt som legges ut, sier Aartun.

Hun tror en sjette måned med Oslo-prisfall kan bli fasiten i fredagens boligstatistikk. Et varsel om en mulig kalddusj kom allerede onsdag, da Obos kunngjorde sine august-tall for hovedstaden: Et overraskende fall på 2,4 prosent.

– Ja, jeg tror vi enten får flat prisutvikling eller en liten nedgang. Og det indikerer jo Obos-tallene også, sier meglersjefen.

Les også Obos-prisene falt 2,4 prosent i Oslo i august

Hun får følge av direktøren i DNB Eiendom, Terje Buraas. Meglerkjedens egne salgstall viser en liten prisoppgang i august, men han spår flat boligprisutvikling på landsbasis i meglerbransjens tall.

– Flertallet av boligene selges til rundt prisantydning. Vi går med andre ord inn for en myk landing etter den kraftige prisveksten i første halvår, skriver Buraas til E24.

Tror ikke på kraftig korreksjon

Han mener det har blitt et boligmarked som er lettere å like for både kjøpere og selgere. Og Buraas tviler på at boligprisene vil bykse tilbake på denne siden av nyttårsfeiringen:

– Den kraftige prisveksten har avtatt, og alt tyder på at vi får en flat prisutvikling utover høsten og muligens en liten dupp på tampen av året, som ikke er unormalt.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Vis mer

DNB Markets-sjeføkonom Kjersti Haugland mener prisgaloppen gjennom pandemien er et tilbakelagt stadiom.

– Norges Banks klare plan om jevnt og trutt å heve rentenivået fra dagens kriselave nivå, i kombinasjon med en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, er de viktigste faktorene bak nedkjølingen, sier hun.

Men tross kommende renteoppgang tror ikke DNB på en veldig kraftig korreksjon, noe Haugland begrunner med gode inntektsutsikter for husholdningene.