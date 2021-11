Rekken med strømrekorder fortsetter: Mandag kan en dusj i Sør-Norge koste 26 kroner

Eksisterende strømprisrekorder knuses mandag. I Sør-Norge koster strømmen over 4 kroner kilowattimen på det dyreste.

ALDRI DYRERE: Å varme opp vann til en ti minutters dusj, krever omtrent 6,5 kilowattimer strøm. Det koster om dagen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

I Sør-Norge har strømmen aldri vært dyrere. Den eksisterende rekorden fra i dag – på 1,87 kroner kilowattimen – smadres mandag.

Da vil den gjennomsnittlige strømprisen gjennom døgnet være 2,56 kroner kilowattimen. Dette er ekskludert nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapet.

– Oi, det var høyt, men ikke uventet, sier analytiker John Brottemsmo i Kintec da E24 ringer.

Det veldig mye som bidrar til den høye prisen: Kulde, lite vind, og et veldig høyt prisnivå på strøm i Europa ellers, ifølge Brottemsmo.

– Finner ikke løsningen her hjemme

Strømmen blir aller dyrest mellom klokken 17 og 18, på over 4 kroner kilowattimen.

En ti minutter lang dusj med «sjenerøst» dusjhode vil i dette tidsrommet koste rundt 26 kroner.

– Hvor dyr kan strømmen bli?

– Det er vanskelig å si, men basert på det vi ser ellers i Europa, kan de bli dobbelt så høye som de er i dag, sier Brottemsmo.

Han forklarer at det ikke er så mye vi kan gjøre med dette her hjemme.

– Vi er i utkanten av Europa og vi lider samme skjebne som de gjør. Dette er en anstrengt situasjon på energiråvarer generelt, og det er en stor utfordring på hele kontinentet. Løsningen finner ikke vi her hjemme, sier Brottemsmo.

– Helt uhørt

– Dette viser bare hvor alvorlig situasjonen har blitt. Vi hører energiministeren si at dette har gått rimelig godt, men utviklingen nå tyder på det motsatte. Priser på 3–4 kroner kilowattimen er helt uhørt, sier Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen.

Lørdag uttalte han til NRK at han krever reforhandling av kontraktene som gjør at norsk strøm automatisk går til kontinentet så lenge prisen er høyest der.

– Vi må ivareta våre interesser først av alt, sier han til E24.

Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen. Vis mer

– Uansett om dere skulle få gjennomslag for dette, er vel ikke det akkurat noen «quick fix»?

– Et skikkelig virkningsfullt tiltak nå ville vært å fjerne momsen når strømprisen overstiger et visst nivå. På eksempelvis én krone kilowattimen. Det synes jeg virker noenlunde fornuftig. Da viser regjeringen at de er bekymret og tar dette på alvor, og man får tatt grep som ikke trenger å ta hensyn til internasjonale avtaler, kraftutvekskling og om det er balanse i strømnettet, sier Solvik-Olsen.

Islagte elver i Sverige

I Midt- og Nord-Norge har strømmen mangedoblet seg den siste uken. Forrige mandag lå døgnprisen på 15 øre kilowattimen.

Denne uken starter med en pris på 2,25 kroner kilowattimen.

Dette er ikke rekord. Prisen var enda høyere tilbake i 2010, ifølge Nord Pool.

Sett denne: Solvik-Olsen fra Frp vil reforhandle strømeksporten

Allerede fredag skjøt prisen i Midt- og Nord-Norge i været. Analytikerne har pekt på utfordringer med vannkraften i Sverige på grunn av islegging i elvene.

Kraftanalytiker Tor Lilleholt sa til E24 lørdag at han venter flere nye rekorder i uken som kommer.

– Nå er det anstrengt på alle områder. Det er en knapphet i produksjon som ikke dekker både forbruk og eksport. For å hindre eksport av energien så må prisene opp, forklarer han.

Les også: Statnett vil ikke endre strømeksporten: - Markedet og mekanikken fungerer