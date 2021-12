Elbileiere i store hus sparer mest på strømpakken

For å nærme deg regjeringens makstak på strømstøtte, må du bo i en enebolig, kjøre over 14.000 kilometer med elbil og dusje 74 timer mer enn normalt.

De med størst strømforbruk får også mest i støtte. Oversiktsbilde viser Bygdøy, Oslos dyreste boligområde. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Flere har stilt seg kritiske til at strømstøtten gir mest til de som har høyest strømforbruk og best økonomi. Rødt, Frp og Forbrukerorganisasjonen Huseierne har foreslått en direkte utbetaling til strømkundene, og at staten skal ta en større andel av regningen.

Fredag ble regjeringspartiene og SV enige om strømkrisepakken. Staten skal ta en større del av regningen, og vil dekke 55 prosent av prisen på strøm over 70 øre kilowattimer.

Dette gjelder for strømforbruk opp til 5.000 kilowattimer (kWh) per måned for desember, januar, februar og mars.

– 5.000 kWh på en måned er godt over et gjennomsnittlig strømforbruk, men med normal atferd i en enebolig som ikke er godt isolert, samt en eller flere elbiler i husholdningen, når man fort dit, sier daglig leder Marius Røed Sveipe i Gudbrandsdal Energi.

Basert på strømselskapets tall for november 2021, må husholdningskunder opp på et årlig forbruk på nærmere 50.000 kWh for å gå over kompensasjonsgrensen på 5.000 kWh med en normal månedsfordeling.

Marius Røed Sveipe, daglig leder i Gudbrandsdal Energi. Vis mer

Les også Økt statsstøtte til strømkunder: Rabatten øker fra 20 til 23 prosent

Dusje i 74 timer

E24 har sett nærmere på regnestykkene med hjelp fra strømselskapene Gudbrandsdal Energi og Ishavskraft. En gjennomsnittlig husholdning bruker rundt 1333 kWh i måneden.

Fra å nå makstaket på 5000 kWh i strømforbruk per måned, må man:

Varme opp en stor enebolig med areal på i overkant av 330 kvadratmeter, eller En enebolig på rundt 120 kvadratmeter, og i tillegg:

Lade elbilen(e) hjemme, og kjøre totalt 14.500 kilometer. Dette med et antatt energiforbruk 0,2 kilowattimer per kilometer

Dusje rundt 74 timer mer enn normalt, dette med en antatt energiforbruk 0,6 kilowattimer per minutt

Tallene er basert på SSB sin siste oppdaterte statistikk over strømforbruk i husholdninger. 74 timer dusjing per måned utgjør i snitt 148 minutter om dagen, altså nærmere 2,5 timer.

7000 kroner forskjell i strømhjelp

Hvis vi ser nærmere på strømstøtten, varierer den med 7000 kroner fra de minste strømforbrukerne, til de største.

Som tabellen over viser, vil de som bor i leilighet og har relativt lite strømforbruk motta en støtte på rundt 2000 kroner i vinter.

Til sammenligning kan de største forbrukerne av strøm, de med store eneboliger, få rundt 9000 kroner i krisehjelp.

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft. Vis mer

Strømforbruket kan øke

Ifølge handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft kan familier nå 5.000 kilowattimer i måneden i vinter hvis de for eksempel eier eneboliger på godt over 200 kvadratkilometer eller eldre bygg med mindre isolering.

– Du må du ha en stor enebolig med flere i husholdningen samt én til to elbiler for at strømforbruket skal komme over 5.000 kilowattimer, sier han.

Samtidig påpeker han at strømforbruket fort kan bli 10 til 15 prosent høyere enn normalt om vinteren blir vesentlig kaldere enn normalt.

– Det vil si at en kunde som normalt bruker 4.500 kilowattimer i måneden fort kan kommer over 5.000 kilowattimer, sier Olsen.

Dette er strømpakken Regjeringens forslag til strømpakke var på 4,6 milliarder SV har fått økt pakken med 1,125 milliarder kroner

200 millioner til kommunene som skal gå til sosialhjelp til flere som trenger støtte

465 millioner i økt bostøtte, i januar, februar, mars, som ifølge regjeringen vil bidra til at 50 000 flere får rett til bostøtte.

Ca 460 millioner går til økt kompensasjon til alle, ved å øke graden av høye strømpriser som regjeringen dekker fra 50 til 55 prosent.

118 millioner går til bostøtte for desember Vis mer

Vil variere fra husstand til husstand

Husstandenes strømbruk er basert på tall Ishavskraft markedsutsikter og strømforbruk per måned:

Leilighet som bruker rundt 10.000 kWh/år

Rekkehus som bruker rundt 16.000 kWh/år

Enebolig som bruker rundt 25.000 kWh/år

Stor enebolig som bruker rundt 50.000 kWh/år

– Her er det ikke hensyntatt antall etasjer, svømmebasseng, jacuzzi eller annet, men erfaringstall fra kundeporteføljen, sier Olsen i Ishavskraft.

Han påpeker at forbruk alltid vil variere fra husstand til husstand basert på antall i husstanden, levemønster, varmepumpe eller ikke, elbillader eller ikke, alder på bygg osv.

Les også Opposisjonen om ekstra strøm-milliard: – For dårlig

Høyere strømregning gir høyere strømhjelp

Hvis vi ser på strømbruket totalt, ser tabellen slik ut:

– Jeg tror det viktigste er om folk kan kjenne igjen sitt forbruk eller type bolig, og se hva strømregningen ventes til å bli hvis spotpris og hva slags kompensasjon man kan få, sier Olsen.

– Nå skal det også sies at disse beregningene er gjort på bakgrunn av normale forhold. Blir det kaldere enn normalt vil man få høyere forbruk enn ventet og dermed høyere regning og kompensasjon. Hittil har jo vinteren startet kaldere enn normalt og det er sannsynlig med høyt forbruk i desember, sier han.