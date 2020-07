En kvart million vil ta ferie for lånte penger

Til tross for at nordmenn i snitt vil kutte årets feriebudsjett med en firedel, planlegger et lite mindretall på 7 prosent å feriere på kreditt.

Det koster å fylle ferien med aktiviteter og kos. En kvart million nordmenn planlegger å feriere på lånte penger, ifølge en undersøkelse. Vis mer Berit Roald / NTB scanpix

NTB-Jan-Morten Bjørnbakk

Publisert: Publisert: 12. juli 2020 11:05

Dette tilsvarer 244.000 nordmenn som i en undersøkelse fra Respons Analyse sier at de kanskje eller helt sikkert vil ta ferie for lånte penger i sommer. Undersøkelsen er gjort i mai på oppdrag for SpareBank 1.

– Dette sier oss at vi har fått en vane i et segment i Norge som lånefinansierer ferien. Vi kjenner til dem. Ellers er trenden i corona at forbrukerne tar opp mindre forbrukslån og har mindre kredittgjeld enn normalt. De henger sammen med at vi skrur ned farten litt, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet Jorge Jørgensen til NTB.

Les også Ferske tall fra Gjeldsregisteret: Her er forbruksgjelden størst

Bruker mindre

Undersøkelsen viser at nordmenn i snitt planlegger å bruke 12.375 kroner på ferie. Det er en nedgang på hele 26 prosent fra i fjor. Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 ser en klar sammenheng med coronakrisen og at de fleste følger myndighetenes reiseråd og holder seg i Norge.

– Vi har i alle år sett at de som reiser til utlandet om sommeren i snitt har to til tre ganger så høye ferieutgifter som de som bare er i Norge. Det er altså fullt mulig å tilbringe sommeren her hjemme for en rimelig penge. Feriepengene, som de fleste mottar i juni, skal være tilstrekkelig til å få en fin ferie uten å måtte sette seg i gjeld, sier Gundersen.

Mange velger campingferie i år, siden myndighetene inntil 10. juli frarådet feriereiser til Europa. Undersøkelser viser at nordmenn ikke har tenkt å bruke like mye penger på ferien i Norge, som det de gjør når de reiser utenlands. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer

Flink med pengene

Les på E24+ (for abonnenter) Investtechs sommerskole del 1: Slik vurderer du risikoen i en aksje

Ifølge Forbrukerrådet har nordmenns forbruksmønster gjennom coronakrisen vist at de aller fleste har vært flink med pengene og bremset opp. Gjeldsregisteret viser for eksempel en dempet vekst i forbrukslån og en reduksjon i husholdningenes usikrede gjeldsbelastning. De siste tre månedene er usikret gjeld redusert fra 166, 5 milliarder i april til 158 milliarder per 10. juli.

– Når 7 prosent sier at de vil lånefinansiere ferien, er det egentlig ikke et så høyt tall når vi tar hensyn til at det er 400.000-500.000 arbeidsledige. Vi fryktet det skulle bli verre, men norske forbrukere har tilpasset sitt lånefinansierte forbruk, mer eller mindre frivillig, sier Jorge Jørgensen.

Han viser til at det er knyttet mye sosialt press til det å ha ferie.

– Foreldre er veldig vare på at ikke deres barn skal være den eneste i klassen som ikke har vært på et spennende reisemål rundt Middelhavet. Nå har coronaen kanskje dempet presset for å dra dit. Norgesferien blir ikke nødvendigvis billig, sier Jørgensen.

Les også Kjempeforsinkelse i inkassotall: Kan slå ut for fullt i fjerde kvartal

Kontroll på store utgifter

Forbrukerøkonom Magne Gundersen har følgende råd for å få ned feriebudsjettet.

– Det er å ha kontroll på de store utgiftene: Overnatting, mat og reise. Det er bortimot gratis å dra til familiehytta, besøke familie og venner eller vil campe i telt eller hengekøye. Matutgiftene blir lave om du lager de fleste måltidene selv og smører niste til reisen og utfluktene og i fornøyelsesparken. Og reiseutgiftene holder du i sjakk ved å reise kort og fylle opp bilen med hele familien på langturen, sier Gundersen.