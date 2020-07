Brennhett sommermarked for små leiligheter: Sturla utsatte boligsalget for å treffe studentmarkedet

Markedet for typiske studentboliger i de store studiebyene opplever stor pågang etter studieopptaket. Sturla Rui og eiendomsmegler Jens Myhrstad har holdt igjen Ruis ettromsleilighet på Torshov i halvannen måned for å treffe kjøpelystne studenter.

Sturla Valldal Rui skal bytte ut ettromsleiligheten på Torshov med enebolig i Fredrikstad. - Det blir litt vemodig å selge, men det føles riktig å flytte nå, sier han. Vis mer Brian Cliff Olguin

Publisert: Publisert: 26. juli 2020 10:35

E24 skrev tidligere denne uken om «studentbølgen» som skyller over boligmarkedet i studiebyene, etter at Samordna opptak slapp årets studieopptak på mandag.

Blant dem som vil ri på bølgen er Sturla Valldal Rui, som har holdt igjen sin 27 kvadratmeter store leilighet på Torshov i halvannen måned i påvente av studieopptaket.

– Tipset jeg fikk fra eiendomsmegler var at det var lurt å vente med å selge. Siden jeg ikke er nødt til å selge med en gang, følte jeg det var riktig å prøve å treffe markedet riktig heller enn å hoppe på et raskt salg, sier Rui til E24.

Les også Svar fra Samordna opptak gir storinnrykk av unge boligkjøpere: – En av årets travleste dager i boligmarkedet, sier megler

– Langt større trykk enn tidligere

Rett før studieopptaket fra Samordna opptak kom på mandag, la eiendomsmegler Jens Myhrstad ved DNB Eiendom på Torshov ut ettromsleiligheten for salg, med en prisantydning på 2,6 millioner.

– Interessen har vært veldig bra, slik vi egentlig forventet. Allerede har det kommet 15 henvendelser, som er om lag en dobling av hva det ville vært ellers. Vi merker et langt større trykk nå enn tidligere i år, sier Myhrstad.

– De interesserte så langt er stort sett studenter som skal ha sin første bolig. Til det passer boligen utmerket, med alt man trenger av fasiliteter, og ligger innenfor prisklassen for hva man kan forvente for noe så sentralt i Oslo, sier han.

Boligselger Sturla Valldal Rui og eiendomsmegler Jens Myhrstad håper å få 2,6 millioner kroner for leiligheten. Vis mer Brian Cliff Olguin

Ligger an til milliongevinst

Rui har bodd i leiligheten i fem år, og skal kjøpe enebolig i Fredrikstad sammen med kjæresten for pengene har får fra leilighetssalget.

– Jeg har trivdes veldig godt med å bo her, så det blir litt vemodig å selge, men det føles riktig å flytte nå, sier han.

Med salget kan Rui trolig vente seg en pen gevinst:

For fem år siden kjøpte han for 1,65 millioner kroner. Går leiligheten til prisantydning sitter han igjen med en nærmere en million i gevinst, ikke medregnet oppussingsutgifter og ulike kostnader ved salget.

– Jeg kan finne meg en fin enebolig i Fredrikstad for det jeg selger denne leiligheten for, sier han.

Les på E24+ (for abonnenter) Nå bruker vi pengene på å pusse opp

– Alt er for dyrt

En av dem som dukket opp på visning av ettromsleiligheten, er 24-årigen Sebastian Tharaldsen fra Oslo. Han har i et par uker vært på utkikk etter å kjøpe sin første bolig.

– Leiligheten går på vurderingslisten. Det er litt kjipt at det er uten eget soverom, men det kan fungere. Det er mye som kan gjøres på lite areal også, sier Tharaldsen.

Leiligheten vurderes, sier Sebastian Tharaldsen, som er på leting etter førstegangsleilighet i Oslo. Vis mer Brian Cliff Olguin

Han får hjelp fra foreldrene for å finansiere boligkjøpet.

– Det er hårreisende priser på små leiligheter i Oslo. Det er en forferdelig situasjon for førstegangskjøpere, hvor man er helt avhengig av å få hjelp hjemmefra. Da jeg skulle inn i boligmarkedet var det mye enklere, sier moren til Tharaldsen.

– Alt på boligmarkedet i Oslo føler jeg er for dyrt for tiden, men det gjelder å komme seg inn på markedet, sier Tharaldsen.

Les på E24+ (for abonnenter) Skal børsene fortsette til himmels – eller vil resesjonen treffe amerikansk økonomi hardt?

Hett sommermarked

Rui og Tharaldsen er langt fra alene i sommerboligmarkedet. Terje Buraas i DNB Eiendom melder om et rekordtempo i boligmarkedet, med 43 prosent salgsøkning for hele landet i juli, sammelignet med året før. For Oslo er økningen 73 prosent.

Det kommer av at juli som regel er en slapp måned for boligsalg, og at coronaviruset fører til økt boliginteresse i sommermånedene, tror sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelag (NBBL).

– Juli er generelt en måned med lav aktivitet, men med hjemmesommer for mange, hvor man har bedre tid til visninger og boligsalg, øker aktiviteten i boligmarkedet, sier Bjerknes til E24.

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i Norske Boligbyggelags Landsforbund, venter boligprisoppgang i juli som følge av den store sommeraktiviteten. Vis mer Nadia Frantsen/NBBL

Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen peker på at markedet for særlig små leiligheter i studiebyer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, Kristiansand, Tromsø og Bodø som regel ser større etterspørsel i juli enn byer uten særlig høyskoletilbud.

– For studenter er juli et naturlig tidspunkt å kjøpe på, mens andre kjøpegrupper heller kjøper bolig ellers i året, sier Lauridsen til E24.

Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

Den historisk lave renten og den midlertidige utvidelsen av boliglånsforskriften kan bidra til kjøpelysten blant unge i sommer, tror Bjerknes i NBBL.

– Studenter og unge kjøpere er en ekstra kjøpekraftig gruppe nå med unntaket i boliglånsforskriftet. Nå er boliglånsforskriften i praksis tatt bort, så det er i mye større grad fritt frem for å få boliglån. Det kan påvirke aktiviteten, for det er som regel unge og studenter som trenger unntaket mest, sier Bjerknes.

Boliglånsforskriften Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad og hvor mye som trengs i inntekt for å betjene boliglånet.

Bankene kunne opprinnelig avvike fra kravene for inntil ti prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, men grensen har blitt økt til 20 prosent.

Forskriften har utvidede grenser frem til september, og går etter planen ut ved nyttår. Vis mer vg-expand-down

Les også DNBs juli-salg eksploderer: – Selger vanligvis to til fire, nå har jeg solgt elleve

– Tenk fem år frem

Han oppfordrer unge boligkjøpere til å tenke over hvor lenge de har tenkt å bo i boligen før de eventuelt kjøper.

– Omkostningene ved kjøp og salg av bolig er høye. Man skal ha en ganske god prisvekst før man er tilbake på null, slik at om man ikke vet hvor lenge man blir boende i boligen kan der være en vesentlig verdi i å leie. Tidshorisonten er veldig viktig, sier Bjerknes.

– Jeg ville ikke kjøpt leilighet uten å tenke meg å bo der i minst fem år, sier han.

Les også:

Les også Et treroms skatteparadis

Les også Nesten i null i fjor: Nå venter Propr-sjefen overskudd