Forbrukertilsynet mener klesbransjen bryter loven ved å selge «bærekraftige» klær

Forbrukertilsynet har sjekket 15 aktører i klesbransjen for ulovlig markedsføring av bærekraftige klær. Sju av dem brøt markedsføringsloven.

Forbrukertilsynet mener sju aktører i klesbransjen har brutt loven i markedsføringen av bærekraftige klær. Vis mer Illustrasjonsbilde: Marcus Loke / Unsplash

NTB

Publisert: Oppdatert: 3. august 2020 10:02 , Publisert: 31. juli 2020 21:44

Aktørenes nettbutikker ble sjekket i begynnelsen av juni. Over tid har Forbrukertilsynet hatt en kampanje mot klesbransjen og deres bruk av bærekraftsmarkedsføring.

De har vært tydelige på at man ikke skal overselge produktene sine som mer «grønne», «etiske» eller «bærekraftige» enn de egentlig er, skriver de i en pressemelding.

– Det er heller ikke tilstrekkelig å bare bruke disse begrepene uten å informere tydelig om hva som faktisk gjør produktet mindre skadelig for miljøet enn øvrige produkter, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Blant sju aktører ble det ikke funnet markedsføring i strid med lovverket, og Forbrukertilsynet ser en generell bedring blant aktørene.

– Det er likevel fortsatt en del å ta tak i for bransjen, og det er spesielt viktig at klesbransjen husker på at denne typen merking skal være på alle plagg som markedsføres som bærekraftige. I tillegg skal informasjonen være riktig, tydelig og presis, sier Haugseth.

Tilsynet har bedt om flere opplysninger fra den gjenværende aktøren før det fattes en konklusjon i den saken.

Les også Selger virtuelle fotballtips: Tjener over 20.000 i måneden

Les også 150.000 kroner i prisavslag etter «en meget stor skjeggkrepopulasjon»

Her kan du lese mer om Forbrukertilsynet Klær Markedsføring