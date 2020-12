Oslo-markedet uroer: Riften om boliger langt over snittet

Hovedstaden har nå tosifret boligprisvekst på årsbasis, og nye tall viser sterk rift om objektene: Mens 4,4 personer i snitt møter på hver boligvisning i resten av landet, er tallet 7,8 i Oslo-området.

10 PROSENT DYRERE PÅ ETT ÅR: Boligprisutviklingen i Oslo uroer både meglere og eksperter. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

Publisert: Publisert: 3. desember 2020 19:54

Det viser E24s spørsmål til over 300 eiendomsmeglere som del av en større november-utspørring fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Det er en ganske stor forskjell, sier NEF-direktør Carl Geving.

– Og jo flere interessenter, jo høyere pleier salgsprisen å bli, sier han.

Etter syv strake måneder med stigende boligpriser i Norge etter en corona-knekk i mars, snudde omsider pilen ned igjen i november – om enn helt marginalt:

Nominelt sank boligprisene kun 0,1 prosent, og den tilnærmet flate utviklingen er fortsatt sterkere enn høstens siste måned pleier å by på.

Derfor er det fortsatt en positiv utvikling i boligprisene på landsbasis når man sesongkorrigerer tallene.

Fakta: Boligprisutviklingen i store byer i november Oslo: +1,1 prosent Bergen: −0,5 prosent Trondheim: 0,0 prosent Stavanger: – 1,4 prosent Tromsø: −0,3 prosent Kristiansand: −1,9 prosent Vis mer vg-expand-down

– Alarmklokkene burde gått

Men ikke like positiv som i hovedstaden, hvor både nominelle og sesongkorrigerte boligpriser gjorde et nytt byks på over én prosent i november.

Det sender Oslo opp i en tosifret tolvmånedsvekst på 10,4 prosent, viser torsdagens boligrapport fra Eiendom Norge.

Boligtilbudet i Oslo har i flere måneder vært unormalt lavt. Samtidig gir den kriselave renten økt etterspørsel etter boliglån, bekrefter bankene.

– Det er høy aktivitet og vi har god pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL er kritisk.

– Alarmklokkene burde gått for lenge siden, sier han:

– Det har blitt regulert og bygd altfor få boliger til å møte etterspørselen i Oslo. Da renten ble kuttet og fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften midlertidig økte fra 10 til 20 prosent, slapp vi løs denne etterspørselen, mener sjeføkonomen.

UROLIG FOR OSLO-MARKEDET: Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Vis mer byoutline Odin Jæger / VG

Ikke mange flere budgivere – men ...

E24 har spurt om hvor mange som deltar på både visninger og i budrunder i den nye NEF-undersøkelsen.

Mens visninger i Oslo-området får langt flere besøkende i snitt, er antallet budgivere bare litt høyere – 2,35 i Oslo-området mot 2,14 i resten av landet, ifølge meglernes svar.

– Man kan få inntrykk av at veldig mange kaster seg på hver budrunde i Oslo, men det er altså ikke sånn, kommenterer Geving.

Derimot indikerer det høyere visningsoppmøtet at det er desto mer motiverte interessenter som ender i budrundene rundt Oslo, forklarer han.

– Og da trengs det ikke mange ulike budgivere for å presse prisen opp. Det holder jo med to som begge vil ha boligen, sier meglertoppen.

– Ingen tør å selge før de kjøper

Terje Buraas er øverste sjef for DNB Eiendom, en av landets største meglerkjeder. Han er blant flere som nå uttrykker bekymring for Oslo-markedet.

Ifølge Buraas har knappheten i boligtilbudet blitt selvforsterkende:

– Det som skjer i Oslo nå, er at ingen tør å selge før de kjøper, for de er usikre på om de får tak i bolig, sier Buraas til E24.

Geving i NEF sier det også er en annen grunn til at Oslo-folk gjerne vil kjøpe først: De ønsker fortjeneste.

– Når markedet er stigende, er er det mange som normalt ønsker å selge senere, fordi de først vil ha med seg prisveksten, sier han.

– Det er jo gambling, men mange tenker sånn. Så de ønsker å kjøpe først, men slik markedet er nå, er det ikke sikkert de finner noe. Og da selger de ikke heller, forklarer Geving.

