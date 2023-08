DNB er første storbank til å heve boliglånsrenten

DNB øker renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

DNB var første storbank ute til å heve boliglånsrenten.

Som vanlig følger landets banker etter sentralbanken når styringsrenten justeres.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 17. august, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB, i en uttalelse.

DNB øker renten på alle innskuddsproduktene sine med 0,25 prosentpoeng, opplyser konstituert kommunikasjonsdirektør Kari Vartdal Riise i DNB til E24.

Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller få brev om konsekvensene av endringen, opplyser banken.

Torsdag forrige uke slo Norges Bank til med en enkel renteheving, altså 0,25 prosentpoeng, og satte styringsrenten med det opp til 4 prosent.

Varslet ny heving

Norges Bank varslet at neste renteheving antakeligvis kommer allerede i september.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding i forbindelse med rentehevingen.

Bakgrunnen for rentehevingene fra Norges Bank er at inflasjonen (prisveksten) er langt over sentralbankens mål om 2 prosent.